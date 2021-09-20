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сегодня, 09:28
Цены на гречку обновили 10-летний максимум
В августе стоимость 1 кг гречки в магазинах в среднем доходила до 102,5 рублей.
Розничная цена на гречку в российских магазинах впервые за 10 лет превысила 100 рублей за килограмм, - передает РБК.
В августе 1 кг гречки стоил в магазинах в среднем 102,5 рублей.
Последний раз цены превышали отметку 100 рублей за 1 кг лишь в 2011 году: в мае того года гречка дорожала до 112 рублей за 1 кг.
Летом 2020 года гречка стала одним из наиболее подорожавших за год продуктов: в июле цена выросла год к году в 1,8 раза, до 87 рублей за 1 кг. Но показатели июля—августа прошлого года все равно были на 17% ниже, чем в эти месяцы 2021 года.
Гречка непрерывно дорожала с октября 2020-го. Только в начале сентября 2021 года рост цен, как следует из данных Росстата, остановился: в первую неделю гречка немного подешевела, но 7–13 сентября вновь подорожала по сравнению с предыдущей неделей — на 0,2%.
У производителей цены на гречку этим летом были выше, чем в прошлом году, но динамика цен колебалась. О повышении оптовых цен на гречку на 10–15% производители начали предупреждать торговые сети еще в первой половине 2021 года.
Гречневая крупа в некоторых регионах стоила больше, чем весной 2020 года, когда ее активно скупали в преддверии карантина. Гречка непрерывно дорожала последний год. Она входит в утвержденный правительством перечень из 24 социально значимых продуктов, поэтому государство пристально следит за ценами на нее. Заводам минувшим летом не хватало сырья для производства крупы.
Однако в Минсельхозе заверили, что гречки достаточно, а "возможность дефицита исключена".
По данным на 15 сентября, цены производителей на гречневую крупу за месяц выросли на 0,7%, но за неделю снизились по сравнению с предыдущей неделей на 0,9%. Цены на гречиху показали за неделю нулевую динамику, а за месяц снизились на 0,9%, - утверждают в ведомстве.
Подорожание гречки может быть связано с тем, что на рынке образовался дефицит.
В ожидании снятия запрета на экспорт производители "придержали" продукцию, чем подняли оптовые цены на гречку в Центральной России, утверждает источник на продовольственном рынке. По словам источника, рост цен в Центральном федеральном округе происходит из-за того, что перекупщики из Белгородской и Брянской областей массово скупают гречиху в Орловской, Липецкой и Курской областях "для последующей переправки на Украину либо напрямую, либо через Белоруссию".
На данный момент поставщики объявляют о повышении отпускных цен на гречку, объясняя это сокращением запасов, поскольку новый урожай еще не собран. Но потребителям гречки хватит, - пояснили в пресс-службе X5 Group (управляет торговыми сетями "Пятерочка", "Перекресток", "Карусель"). По его словам, на складах сформирован достаточный запас товара. Цены на полке стараются менять «максимально комфортно для потребителей», в том числе демпфируя рост закупочных цен за счет экономии собственных затрат, поэтому цены в рознице растут "меньшими темпами".
В августе 1 кг гречки стоил в магазинах в среднем 102,5 рублей.
Последний раз цены превышали отметку 100 рублей за 1 кг лишь в 2011 году: в мае того года гречка дорожала до 112 рублей за 1 кг.
Летом 2020 года гречка стала одним из наиболее подорожавших за год продуктов: в июле цена выросла год к году в 1,8 раза, до 87 рублей за 1 кг. Но показатели июля—августа прошлого года все равно были на 17% ниже, чем в эти месяцы 2021 года.
Гречка непрерывно дорожала с октября 2020-го. Только в начале сентября 2021 года рост цен, как следует из данных Росстата, остановился: в первую неделю гречка немного подешевела, но 7–13 сентября вновь подорожала по сравнению с предыдущей неделей — на 0,2%.
У производителей цены на гречку этим летом были выше, чем в прошлом году, но динамика цен колебалась. О повышении оптовых цен на гречку на 10–15% производители начали предупреждать торговые сети еще в первой половине 2021 года.
Гречневая крупа в некоторых регионах стоила больше, чем весной 2020 года, когда ее активно скупали в преддверии карантина. Гречка непрерывно дорожала последний год. Она входит в утвержденный правительством перечень из 24 социально значимых продуктов, поэтому государство пристально следит за ценами на нее. Заводам минувшим летом не хватало сырья для производства крупы.
Однако в Минсельхозе заверили, что гречки достаточно, а "возможность дефицита исключена".
По данным на 15 сентября, цены производителей на гречневую крупу за месяц выросли на 0,7%, но за неделю снизились по сравнению с предыдущей неделей на 0,9%. Цены на гречиху показали за неделю нулевую динамику, а за месяц снизились на 0,9%, - утверждают в ведомстве.
Подорожание гречки может быть связано с тем, что на рынке образовался дефицит.
В ожидании снятия запрета на экспорт производители "придержали" продукцию, чем подняли оптовые цены на гречку в Центральной России, утверждает источник на продовольственном рынке. По словам источника, рост цен в Центральном федеральном округе происходит из-за того, что перекупщики из Белгородской и Брянской областей массово скупают гречиху в Орловской, Липецкой и Курской областях "для последующей переправки на Украину либо напрямую, либо через Белоруссию".
На данный момент поставщики объявляют о повышении отпускных цен на гречку, объясняя это сокращением запасов, поскольку новый урожай еще не собран. Но потребителям гречки хватит, - пояснили в пресс-службе X5 Group (управляет торговыми сетями "Пятерочка", "Перекресток", "Карусель"). По его словам, на складах сформирован достаточный запас товара. Цены на полке стараются менять «максимально комфортно для потребителей», в том числе демпфируя рост закупочных цен за счет экономии собственных затрат, поэтому цены в рознице растут "меньшими темпами".