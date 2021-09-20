Елецкая воровка обкрадывала воронежских пенсионеров

Женщина воровала кошельки на рынке в городе атомщиков

В Ельце воронежские полицейские задержали 54-летнюю местную жительницу по подозрению в кражах у пенсионеров города Нововоронежа.



- В августе жительница Ельца неоднократно приезжала на территорию рынка, расположенного на улице Победы Нововоронежа, выслеживала пенсионеров, затем похищала кошелки, в которых находились деньги. Общий ущерб составил около 50 000 рублей. Сотрудники полиции задержали женщину по месту фактического проживания, в Ельце. В отделе полиции она дала признательные показания и пояснила, что приехала из Липецкой области, спланировав преступления заранее., - сообщили в пресс-службе ГУМВД России по Воронежской области.



По данным фактам возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража».



