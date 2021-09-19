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Россиянин задержан за стрельбу на Елисейских Полях в Париже

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Полиция в Париже задержала мужчину за стрельбу из пневматического ружья на Елисейских Полях. По информации BFM, задержанный — гражданин РФ 1988 года рождения.

Мужчину взяли под стражу. Его подозревают в том, что в течение недели он стрелял в прохожих. Задержать подозреваемого удалось благодаря свидетелю, который видел, как в ночь на воскресенье был обстрелян человек, ехавший на электросамокате. Помимо последнего инцидента на этой неделе от выстрелов свинцовыми пулями из пневматического карабина на Елисейских Полях пострадали четыре человека.

Посольство РФ в Париже проверяет информацию о возможном задержании россиянина за стрельбу из пневматического оружия.
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