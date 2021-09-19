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Спасатели Ленобласти вывели из леса двух заблудившихся женщин
Женщины пошли в лес за грибами и заблудились
В Ленинградской области женщины пошли в лес за грибами и заблудились. Им на помощь пришли спасатели. Поисковой отряд обнаружил заблудившихся в Гатчинском районе, сообщает Gazeta.spb.
Отправившись на поиски грибов, женщины не смогли найти обратный путь из лесного массива около садоводства Ухта. Историю спасения жительниц Ленобласти рассказала аварийно-спасательная служба 47-го региона.
С полными корзинками грибов специалистами удалось найти пострадавших. Обратный путь женщинам показали спасатели поисково-спасательного отряда города Тосно. Охотниц за грибами вывели из зеленой рощи и передали родственникам.
Спасатели нашли женщин еще до того, как стемнело. Пострадавшие времени зря не теряли и успели насобирать целое ведро грибов.
Отправившись на поиски грибов, женщины не смогли найти обратный путь из лесного массива около садоводства Ухта. Историю спасения жительниц Ленобласти рассказала аварийно-спасательная служба 47-го региона.
С полными корзинками грибов специалистами удалось найти пострадавших. Обратный путь женщинам показали спасатели поисково-спасательного отряда города Тосно. Охотниц за грибами вывели из зеленой рощи и передали родственникам.
Спасатели нашли женщин еще до того, как стемнело. Пострадавшие времени зря не теряли и успели насобирать целое ведро грибов.