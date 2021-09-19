Общество

42 минуты назад

Проезд за наличные в общественном транспорте Липецка будет завесить от цвета карты

14 926
#оплата #проезд #транспорт
5
Проезд за наличные в общественном транспорте Липецка будет завесить от цвета карты

Из-за сбоя в автоматизированной системе оплаты проезда актуализация и пополнение транспортных карт старого образца всё ещё невозможны. 

Департаментом транспорта Липецка совместно с профильным областным управлением принято решение обеспечить пассажирам возможность оплаты наличными с сохранением льгот и условий, предоставляемых по карте.
 
Как сообщил председатель департамента транспорта администрации Липецка Евгений Чекрыжов, пока работу системы не восстановят, проезд в автобусах и трамваях будет осуществляться при предъявлении водителю транспортной карты по следующем принципам:
 
- если у пассажира фиолетовая (общегражданская) транспортная карта, он сможет заплатить водителю наличными или рассчитаться через терминал банковской картой – стоимость проезда составит 21 рубль;

- если у пассажира льготная, зелёная карта, он сможет рассчитаться наличными, при этом будет действовать 50% скидка, стоимость поездки составит 10,5 рубля;

- если у пассажира льготная, красная карта, он сможет рассчитаться наличными с 50% скидкой, стоимость поездки составит 10,5 рубля, для сопровождающего лица проезд будет бесплатным;

- владельцы жёлтых и голубых льготных транспортных карт смогут ездить в общественном транспорте бесплатно.
 
Эти тарифы полностью соответствуют тем, по которым рассчитывались пассажиры при оплате проезда транспортными картами.
 
В пресс-службе мэрии напомнили, что в результате аварийного отключения электроэнергии произошло нарушение целостности системы хранения данных автоматизированной системы безналичной оплаты проезда. Специалисты «Агентства автомобильного транспорта Липецкой области» прилагают все необходимые усилия, чтобы восстановить работоспособность системы и обеспечить функционирование транспортных карт старого образца. Ориентировочный срок окончания работ – 24 сентября.
14 926
#оплата #проезд #транспорт
5

Комментарии (14)

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Юлия

12 минут назад
кокс, я "за"))))
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Гость

13 минут назад
кокс, никакой халявы! Кто включит дурака, пойдет пешком.
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Интересно

17 минут назад
... кого это завесить
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Зависеть

20 минут назад
Это слово пишется именно так
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Не чего удивительного.

20 минут назад
ПОСЛЕ СБОЯ ВСЕ КАРТЫ ОБНУЛЯТСЯ.
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Однако

21 минуту назад
А если нет налички и где мне искать один рубль или как водила будет давать сдачи к примеру с 50 ₽ это 29 рублей сдачи вы не подумали
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метка

25 минут назад
Чиновники уберите дублирующие маршруты отнимающее прибыль друг у друга но ввидите бесплатную пересадку например сел пассажир в 27 маршрут и пересел в течении 60 мин в 323 значит 21 руб резервируется 10,50 получает липецк пассажир транс и 10,50 частный перевозчик если в течении 60 мин пересадки нет то 21 рубль получает тот перевозчик в автобусе которого была проведена транзакция.
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Все логично, если

25 минут назад
водители маршруток не будут взбрыкивать))))
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Кому

26 минут назад
Дают жёлтые или голубые карты?
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И такое может быть это же сбой!

26 минут назад
А может с этим сбоем у многих и денги на карте обнулить что были?
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