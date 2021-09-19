Проезд за наличные в общественном транспорте Липецка будет завесить от цвета карты

Из-за сбоя в автоматизированной системе оплаты проезда актуализация и пополнение транспортных карт старого образца всё ещё невозможны.

Департаментом транспорта Липецка совместно с профильным областным управлением принято решение обеспечить пассажирам возможность оплаты наличными с сохранением льгот и условий, предоставляемых по карте.



Как сообщил председатель департамента транспорта администрации Липецка Евгений Чекрыжов, пока работу системы не восстановят, проезд в автобусах и трамваях будет осуществляться при предъявлении водителю транспортной карты по следующем принципам:



- если у пассажира фиолетовая (общегражданская) транспортная карта, он сможет заплатить водителю наличными или рассчитаться через терминал банковской картой – стоимость проезда составит 21 рубль;



- если у пассажира льготная, зелёная карта, он сможет рассчитаться наличными, при этом будет действовать 50% скидка, стоимость поездки составит 10,5 рубля;



- если у пассажира льготная, красная карта, он сможет рассчитаться наличными с 50% скидкой, стоимость поездки составит 10,5 рубля, для сопровождающего лица проезд будет бесплатным;



- владельцы жёлтых и голубых льготных транспортных карт смогут ездить в общественном транспорте бесплатно.



Эти тарифы полностью соответствуют тем, по которым рассчитывались пассажиры при оплате проезда транспортными картами.



В пресс-службе мэрии напомнили, что в результате аварийного отключения электроэнергии произошло нарушение целостности системы хранения данных автоматизированной системы безналичной оплаты проезда. Специалисты «Агентства автомобильного транспорта Липецкой области» прилагают все необходимые усилия, чтобы восстановить работоспособность системы и обеспечить функционирование транспортных карт старого образца. Ориентировочный срок окончания работ – 24 сентября.

