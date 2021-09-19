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сегодня, 16:07

В Адыгее возбуждено дело из-за вброса бюллетеней

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На одном из избирательных участков в Майкопе наблюдатели заметили вброс бюллетеней в урну для голосования и сообщили об этом в правоохранительные органы. Как сообщает ТАСС со ссылкой на главу избиркома Адыгеи Нурбия Самогова, вброс подтвердился, следственное управление СК РФ по республике возбудило дело.

"Все было хорошо, но в обед к нам поступил сигнал, что на 158-м участке вброс. Мы сообщили в МВД, где быстро среагировали, зафиксировали. На сегодняшний день СК возбудил уголовное дело", - отметил Самогов. На других избирательных участках в регионе происшествий и замечаний не зафиксировано, добавил он.

Бюллетени в урну подложила председатель участка: ее отстранили от выборов, а факты сейчас рассматривает специальная комиссия. Саму урну опечатали, результаты из нее не будут учтены.
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