Явка избирателей в Липецкой области на 15:00 составила 44,72%

Всего проголосовали 405980 человек.

В Липецкой области на 15:00 явка составила 44,72% или 405 980 человек, сообщает облизбирком.



Традиционно жители Липецка показывают не самую большую явку - 29,96% или 120 579 человек. В разрезе округов лидирует Советский - 31,95% или 41861 человек.



В Ельце явка избирателей составила 42,16% или 33827 человек.



Елецкий район лидирует среди районов области. Явка составила 74,43% - там проголосовали 16133 человека. В тройке лидеров - Измалковский и Добринский районы.



Общая явка по районам Липецкой области - 59,17% или 251574 человека.

