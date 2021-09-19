Политика
8 минут назад
Явка избирателей в Липецкой области на 15:00 составила 44,72%
Всего проголосовали 405980 человек.
В Липецкой области на 15:00 явка составила 44,72% или 405 980 человек, сообщает облизбирком.
Традиционно жители Липецка показывают не самую большую явку - 29,96% или 120 579 человек. В разрезе округов лидирует Советский - 31,95% или 41861 человек.
В Ельце явка избирателей составила 42,16% или 33827 человек.
Елецкий район лидирует среди районов области. Явка составила 74,43% - там проголосовали 16133 человека. В тройке лидеров - Измалковский и Добринский районы.
Общая явка по районам Липецкой области - 59,17% или 251574 человека.
Традиционно жители Липецка показывают не самую большую явку - 29,96% или 120 579 человек. В разрезе округов лидирует Советский - 31,95% или 41861 человек.
В Ельце явка избирателей составила 42,16% или 33827 человек.
Елецкий район лидирует среди районов области. Явка составила 74,43% - там проголосовали 16133 человека. В тройке лидеров - Измалковский и Добринский районы.
Общая явка по районам Липецкой области - 59,17% или 251574 человека.