Политика

8 минут назад

Явка избирателей в Липецкой области на 15:00 составила 44,72%

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#выборы #явка
Явка избирателей в Липецкой области на 15:00 составила 44,72%

Всего проголосовали 405980 человек.

В Липецкой области на 15:00 явка составила 44,72% или 405 980 человек, сообщает облизбирком.

Традиционно жители Липецка показывают не самую большую явку - 29,96% или 120 579 человек. В разрезе округов лидирует Советский - 31,95% или 41861 человек. 

В Ельце явка избирателей составила 42,16% или 33827 человек. 

Елецкий район лидирует среди районов области. Явка составила 74,43% - там проголосовали 16133 человека. В тройке лидеров - Измалковский и Добринский районы. 

Общая явка по районам Липецкой области - 59,17% или 251574 человека.
38
#выборы #явка

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