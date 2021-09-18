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50 минут назад
Более 260 человек арестовали в ходе акций протеста против изоляции в Австралии
Десять полицейских пострадали на протестах против локдаунов
Протесты в Мельбурне завершились ожесточенными столкновениями участников акций с полицией. Полиция арестовала более 260 человек в ходе протестных акций, состоявшихся в субботу в крупнейших городах континента Сиднее и Мельбурне. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сообщение полиции штата Новый Южный Уэльс.
Всего в центре города для прекращения протестов были задействованы более двух тысяч полицейских.
193 человека задержали в связи с нарушением ограничений, вызванных коронавирусом, остальных – за другие правонарушения, в частности, предполагаемое нападение на сотрудников полиции.
Протестующие, прошедшие маршем по центральным улицам города, забрасывали полицейских бутылками с водой и камнями. В ответ стражи порядка применили перцовый газ. По словам комиссара северо-западного полицейского управления Мельбурна Марка Галлиота, 10 офицеров получили ранения, шестеро из них были госпитализированы.
Всего в центре города для прекращения протестов были задействованы более двух тысяч полицейских.
193 человека задержали в связи с нарушением ограничений, вызванных коронавирусом, остальных – за другие правонарушения, в частности, предполагаемое нападение на сотрудников полиции.
Протестующие, прошедшие маршем по центральным улицам города, забрасывали полицейских бутылками с водой и камнями. В ответ стражи порядка применили перцовый газ. По словам комиссара северо-западного полицейского управления Мельбурна Марка Галлиота, 10 офицеров получили ранения, шестеро из них были госпитализированы.