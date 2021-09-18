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сегодня, 21:04
Три человека пострадали при столкновении катера с мостом в Петербурге
Прогулочный катер с четырьмя пассажирами на борту столкнулся с опорой Кантемировского моста в Санкт-Петербурге и затонул, сообщает ТАСС со ссылкой на Западное межрегиональное следственное управление на транспорте Следственного комитета России (СКР).
По данным ведомства, инцидент произошел в субботу, 18 сентября, около 5 утра. Из четверых пострадавших трое доставлены в больницу.
Разлива нефтепродуктов не произошло. По факту случившегося организована доследственная проверка. На месте происшествия работают следователи.
По данным ведомства, инцидент произошел в субботу, 18 сентября, около 5 утра. Из четверых пострадавших трое доставлены в больницу.
Разлива нефтепродуктов не произошло. По факту случившегося организована доследственная проверка. На месте происшествия работают следователи.