Явка на выборах в Липецке составила 17,92%

Три дня голосования прошли свой экватор.

По данным на 15.00 18 сентября явка на выборы в областном центре составила около 17,92%. Свои голоса за кандидатов в депутаты в Государственную Думу и областной Совет отдали 71 952 липчанина, сообщает пресс-служба администрации Липецка. Наибольшая явка отмечена в Советском округе областного центра - 19,35% (25 301).



Явка на 15.00 второго дня голосования в Липецкой области составила 27,82 %. Это - 252 059 избирателей, сообщает региональный избирком. В Ельце выбор уже сделали 27,30% избирателей, свои голоса отдали 21 688 человек. В лидерах по голосованию Измалковский - 49,46%, Елецкий - 47,57% и Краснинский районы - 45,20%.



Напомним, в течение трёх дней, 17,18 и 19 сентября, в Липецкой области проходят выборы депутатов в Госдуму и региональный парламент. В Липецке с 8.00 до 22.00 работают 215 избирательных участков. На одном из них, в здании железнодорожного вокзала, могут проголосовать те, кто не имеет постоянной регистрации по месту жительства. Для людей с ограниченными возможностями здоровья и тех, кто по определенным причинам не может лично посетить избирательный участок, предусмотрена возможность голосования на дому.



Как известно, в регионе работает горячая линия общественной палаты – по телефону 8 (800) 201-08-64 можно сообщить о нарушении и получить консультацию юриста, а также информационная линия облизбиркома – по номеру 22-87-07 можно получить ответы на вопросы, связанные с выборами.