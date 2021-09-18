Политика

сегодня, 16:03

Явка на выборах в Липецке составила 17,92%

1 437
#выборы #явка
1
Явка на выборах в Липецке составила 17,92%

Три дня голосования прошли свой экватор.

По данным на 15.00 18 сентября явка на выборы в областном центре составила около 17,92%. Свои голоса за кандидатов в депутаты в Государственную Думу и областной Совет отдали 71 952 липчанина, сообщает пресс-служба администрации Липецка. Наибольшая явка отмечена в Советском округе областного центра - 19,35% (25 301).

Явка на 15.00 второго дня голосования в Липецкой области составила 27,82 %. Это - 252 059 избирателей, сообщает региональный избирком. В Ельце выбор уже сделали 27,30% избирателей, свои голоса отдали 21 688 человек. В лидерах по голосованию Измалковский - 49,46%, Елецкий - 47,57% и Краснинский районы - 45,20%.

Напомним, в течение трёх дней, 17,18 и 19 сентября, в Липецкой области проходят выборы депутатов в Госдуму и региональный парламент. В Липецке с 8.00 до 22.00 работают 215 избирательных участков. На одном из них, в здании железнодорожного вокзала, могут проголосовать те, кто не имеет постоянной регистрации по месту жительства. Для людей с ограниченными возможностями здоровья и тех, кто по определенным причинам не может лично посетить избирательный участок, предусмотрена возможность голосования на дому.

Как известно, в регионе работает горячая линия общественной палаты – по телефону 8 (800) 201-08-64 можно сообщить о нарушении и получить консультацию юриста, а также информационная линия облизбиркома – по номеру 22-87-07 можно получить ответы на вопросы, связанные с выборами.
1 437
#выборы #явка
1

Комментарии (1)

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Гость

52 минуты назад
НАВЕДИТЕ ПОРЯДОК С ПРОЕЗДОМ В ОБЩЕСТВЕННОМ ТРАНСПОРТЕ!!! СВОЛОЧИ!!!!!!
ответить

Еще в рубрике

В Липецкой области проголосовали 19,04% избирателей
#выборы
34
В Липецкой области проголосовали 19,04% избирателей

вчера, 22:57

Политика
В Липецкой области проголосовали более 98 тысяч избирателей
#выборы
21
В Липецкой области проголосовали более 98 тысяч избирателей

вчера, 17:55

Политика
Липецкая спортсменка с инвалидностью приняла участие в голосовании
#выборы
6
Липецкая спортсменка с инвалидностью приняла участие в голосовании

вчера, 16:38

Политика
Депутат Госдумы Михаил Тарасенко принял участие в голосовании на участке в липецкой школе №33
#выборы
Депутат Госдумы Михаил Тарасенко принял участие в голосовании на участке в липецкой школе №33

вчера, 15:07

Политика
В помещениях избирательных комиссий работает 2621 наблюдатель
#выборы
10
В помещениях избирательных комиссий работает 2621 наблюдатель

вчера, 13:06

Политика
Липчанка пожаловалась на очередь на избирательном участке
#выборы
29
Липчанка пожаловалась на очередь на избирательном участке

вчера, 12:21

Политика