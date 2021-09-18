Ельчанка поверила в кражу данных с «Госуслуг» и лишилась почти 100`000 рублей

Мошенники обманули 22-летнюю жительницу Липецкой области.

В полицию поступило сообщение от 22-летней ельчанки о хищении денежных средств с банковской карты. Она рассказала, что ей на телефон поступил звонок от неизвестного мужчины, который представился сотрудником службы безопасности банка.



- Звонивший пояснил, что с портала «Госуслуг» произошла кража её личных данных и на её имя злоумышленники оформили уже три кредита и ещё одна заявка проходит рассмотрение. Девушка сообщила, что никаких уведомлений ей не приходило, на что мужчина ответил, что в личном кабинете был изменён контактный телефон и после этого переключил её на другую работницу банка. Сотрудница сообщила, что создала для заявительницы «безопасный счёт», на который она должна как можно скорее перевести все имеющиеся денежные средства. Испугавшись, ельчанка с помощью мобильного приложения банка совершила перевод на указанный лжесотрудницей расчётный счёт 99 177 рублей 50 копеек, после чего разговор завершился. В этот же день девушка позвонила в банк, где якобы были оформлены потребительские займы на её имя другими лицами, однако ей ответили, что никаких заявок не было и потерпевшая возможно стала жертвой мошенников, - сообщает елецкая полиция.



Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ «Мошенничество с причинением значительного ущерба гражданину».