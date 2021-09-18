Происшествия

сегодня, 13:04

Ельчанка поверила в кражу данных с «Госуслуг» и лишилась почти 100`000 рублей

4 472
#мошенничество #кредит
Ельчанка поверила в кражу данных с «Госуслуг» и лишилась почти 100`000 рублей

Мошенники обманули 22-летнюю жительницу Липецкой области.

В полицию поступило сообщение от 22-летней ельчанки о хищении денежных средств с банковской карты. Она рассказала, что ей на телефон поступил звонок от неизвестного мужчины, который представился сотрудником службы безопасности банка.

- Звонивший пояснил, что с портала «Госуслуг» произошла кража её личных данных и на её имя злоумышленники оформили уже три кредита и ещё одна заявка проходит рассмотрение. Девушка сообщила, что никаких уведомлений ей не приходило, на что мужчина ответил, что в личном кабинете был изменён контактный телефон и после этого переключил её на другую работницу банка. Сотрудница сообщила, что создала для заявительницы «безопасный счёт», на который она должна как можно скорее перевести все имеющиеся денежные средства. Испугавшись, ельчанка с помощью мобильного приложения банка совершила перевод на указанный лжесотрудницей расчётный счёт 99 177 рублей 50 копеек, после чего разговор завершился. В этот же день девушка позвонила в банк, где якобы были оформлены потребительские займы на её имя другими лицами, однако ей ответили, что никаких заявок не было и потерпевшая возможно стала жертвой мошенников, - сообщает елецкая полиция.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ «Мошенничество с причинением значительного ущерба гражданину».
4 472
#мошенничество #кредит

Комментарии (4)

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Гостья1

5 минут назад
Надо возвращаться к сберегательным книжкам и выдавать средства только законным лицам по предоставлению паспорта. Хватит обогащать банкиров ,которые сняли с себя обязательства за сохранность наших средств.Все операции это тайна владельца вклада.
ответить

вася требует

29 минут назад
Необходимо на законодательном уровне срочно запретить жителям предоставлять свои данные порталу госуслуг и Сберу, аффилированных с иностранными акционерами.
ответить

Митрич

сегодня, 13:19
Данные у полиции есть, ждем судебный процесс над жуликами.
ответить

Гость

сегодня, 13:15
Везде пишут и говорят о мошенниках. Не судьба была сразу позвонить в банк и проверить информацию о якобы оформленных кредитах? Одним словом, без лоха и жизнь плоха!
ответить

Еще в рубрике

Насильник трижды попался на преступлениях в Липецке
#кража #алкоголь
2
Насильник трижды попался на преступлениях в Липецке

52 минуты назад

Происшествия
Интернет-кабель загорелся в подъезде липецкой многоэтажки
#пожар #огонь
2
Интернет-кабель загорелся в подъезде липецкой многоэтажки

сегодня, 12:38

Происшествия
Подростки разворотили пустующий дом
#кража
1
Подростки разворотили пустующий дом

сегодня, 10:56

Происшествия
Липчанка сделала из своей квартиры «филиал СССР»
#фиктивная регистрация
23
Липчанка сделала из своей квартиры «филиал СССР»

сегодня, 10:02

Происшествия
Спешка может стоит прав начинающему водителю
#нарушение ПДД
8
Спешка может стоит прав начинающему водителю

сегодня, 09:45

Происшествия
Грязинец соблазнял в Сети жителя Орска
#мошенничество #кража
12
Грязинец соблазнял в Сети жителя Орска

вчера, 22:52

Происшествия