Сводка коронавируса: 207 новых случаев и семеро умерших

С начала эпидемии в Липецкой области COVID-19 диагностирован у 50 433 жителей региона.

За последние сутки в Липецкой области выявлено 207 случаев COVID-19, выздоровели 166 пациентов, семеро скончались. Всего с начала эпидемии COVID-19 в Липецкой области по данным ресурса стопкоронавирус.рф было диагностировано 50 433 случая, 44 112 человек успешно завершили лечение, умерли - 1 554.



За последние сутки в России выявлено 20 329 случаев COVID-19, нарастающим итогом зарегистрировано 7 254 754 случая. За прошедшие сутки в связи с выздоровлением выписано 16 247 человек, число выписанных пациентов выросло до 6 485 264.



За последние сутки подтверждено 799 летальных исходов с коронавирусом. Летальных случаев за все время: 197 425.