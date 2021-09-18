Коронавирус

56 минут назад

Сводка коронавируса: 207 новых случаев и семеро умерших

7 330
#коронавирус
Сводка коронавируса: 207 новых случаев и семеро умерших

С начала эпидемии в Липецкой области COVID-19 диагностирован у 50 433 жителей региона.

За последние сутки в Липецкой области выявлено 207 случаев COVID-19, выздоровели 166 пациентов, семеро скончались. Всего с начала эпидемии COVID-19 в Липецкой области по данным ресурса стопкоронавирус.рф было диагностировано 50 433 случая, 44 112 человек успешно завершили лечение, умерли - 1 554.

За последние сутки в России выявлено 20 329 случаев COVID-19, нарастающим итогом зарегистрировано 7 254 754 случая. За прошедшие сутки в связи с выздоровлением выписано 16 247 человек, число выписанных пациентов выросло до 6 485 264.

За последние сутки подтверждено 799 летальных исходов с коронавирусом. Летальных случаев за все время: 197 425.
7 330
#коронавирус

Комментарии (7)

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что сказать то хотели?

7 минут назад
светлана, .. вирусы косят только нежизнеспособных, для здоровых только укрепляя и совершкнчтвуя, иммунитет . для этого они и предназначены, как идеальные санитары природы, иначе вымрут все. от вирусов ни в маске ни прививками не спрячешься. если вирус есть, он есть у всех.
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я волна, новая волна

27 минут назад
Четвёртая волна уже началась ?
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светлана

28 минут назад
НеУжаленый, безмасочникам и непривитым всё равно сколько на кладбище лежат . Они почему то уверены , что их ковид не коснется
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светлана

30 минут назад
Animal planet., надо полицейских обязать - надевать каждому маску ))
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.

31 минуту назад
Вчера родственницу увезли в госпиталь.Резко накрыл кашель,вдох сделать не могла ,поражение за 50 .А теперь выживет или нет неизвестно .Вот и маски на подбородке.Надо наводить порядок с масками ,не пускать в школы заболевших,сейчас бардак .
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НеУжаленый

32 минуты назад
А сколько вообще уже на кладбище лежат?! Огласите весь список, пожалуйста!!
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Animal planet.

45 минут назад
Началось. Все ходят без масок и кашляют.
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