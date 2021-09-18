Общество

сегодня, 11:21

В Липецке перенастраивают светофоры

7 698
#светофор #дорожное движение
2
В Липецке перенастраивают светофоры

Специалисты хотят разгрузить улицы.

Для увеличения пропускной способности улицы Советской сотрудники МБУ «Липецкгорсвет» перенастроили светофорные объекты на ее пересечении с улицами Горького и Фрунзе, сообщает учреждение.

- По Советской проезжает большое количество автомобилей. Чтобы стабилизировать дорожную обстановку в часы пик принято решение увеличить продолжительность разрешающих сигналов на перекрестках для тех, кто движется в направлении площади Победы. За счет корректировки режимов удается разгружать Петровский мост. Потоки равномерно распределяются на площади Победы, где установлены детекторы и обеспечено дистанционное управление светофорами, - указано в сообщении МБУ «Липецкгорсвет».

В ближайших планах МБУ «Липецкгорсвет» - настройка удаленного доступа к управлению светофорным объектом на перекрестке Неделина-Фрунзе и отладка алгоритмов светофоров на площади Танкистов. В первом случае сложность заключается в том, что в течение дня ситуация меняется несколько раз и не поддается прогнозу. Поэтому необходима настройка удаленного доступа. На кольцевой развязке площади Танкистов дистанционное управление реализовано, сейчас подбирают оптимальные длительности фаз и настраивают режимы работы светофоров.
7 698
#светофор #дорожное движение
2

Комментарии (7)

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Внушаемый

30 минут назад
У танка было много слишком аварий!,поэтому и поставили светофоры,что нормально ездить не можете!Тише едешь-дальше будешь!
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Водитель

32 минуты назад
Дороги надо расширять. Развязки строить. Мосты через реку. Липецк по развитию дорожной сети так и остался в 70х годах прошлого века.
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Мимоходом

50 минут назад
Ну вот теперь Зегеля разгрузите. Из 4 полос только две работают, а 2 правые крайние заняты припаркованными машинами.
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Нормалек

56 минут назад
Давно бы уже сделали на Октябрьском мосту реверсивное движение на средних полосах. Три утром на НЛМК. Три вечером в сторону танка. Во многих городах уже движение организовано примерно так на напряжённых участках.
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Валерон

сегодня, 11:45
Мне тоже не понятно, смысл от светофоров у танка. Пешеходов нет, а проехав под них, через два метра опять тормозить, так как кольцо - главная дорого.....
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Qwerty

сегодня, 11:30
Меня удивляют светофоры которые поставили при въезде на кольцо у танка. Зачем они там?
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житель

сегодня, 11:28
у танка и без светофоров нормально было
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