В Липецке перенастраивают светофоры

Специалисты хотят разгрузить улицы.

Для увеличения пропускной способности улицы Советской сотрудники МБУ «Липецкгорсвет» перенастроили светофорные объекты на ее пересечении с улицами Горького и Фрунзе, сообщает учреждение.



- По Советской проезжает большое количество автомобилей. Чтобы стабилизировать дорожную обстановку в часы пик принято решение увеличить продолжительность разрешающих сигналов на перекрестках для тех, кто движется в направлении площади Победы. За счет корректировки режимов удается разгружать Петровский мост. Потоки равномерно распределяются на площади Победы, где установлены детекторы и обеспечено дистанционное управление светофорами, - указано в сообщении МБУ «Липецкгорсвет».



В ближайших планах МБУ «Липецкгорсвет» - настройка удаленного доступа к управлению светофорным объектом на перекрестке Неделина-Фрунзе и отладка алгоритмов светофоров на площади Танкистов. В первом случае сложность заключается в том, что в течение дня ситуация меняется несколько раз и не поддается прогнозу. Поэтому необходима настройка удаленного доступа. На кольцевой развязке площади Танкистов дистанционное управление реализовано, сейчас подбирают оптимальные длительности фаз и настраивают режимы работы светофоров.