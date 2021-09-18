Подростки разворотили пустующий дом

Хозяин оценил ущерб в 1 500 рублей. Одного из фигурантов уголовного дела не удалось привлечь к ответственности из-за последствий ДТП.

По данным следствия, вечером 22 июня 2021 года двое 17-летних подростков, сговорившись между собой, в поисках ценных вещей и металлолома пришли к дому по улице Октябрьская в селе Колыбельское Чаплыгинского района. Воспользовавшись отсутствием хозяина дома, сбили ломом навесной замок и проникли в помещение. Не обнаружив ничего ценного, они разбили три холодильника, сняв с них компрессоры и медные трубки. Украденное фигуранты спрятали недалеко от места происшествия, решив вернуться за ним на следующий день с тележкой. Похищенное подростки перевезли к одному из них домой.



- Хозяин дома сообщил о краже в правоохранительные органы, когда 26 июня приехал в родительский дом и обнаружил следы посторонних лиц. При предъявлении улик подростки признались в содеянном, выдав похищенное. Размер причиненного собственнику дома материального ущерба составил более 1,5 тысяч рублей, - сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Липецкой области. - На стадии предварительного следствия собрано достаточно доказательств их вины. Однако материалы уголовного дела были направлены в суд только в отношении одного из фигурантов. Расследование в отношении его соучастника приостановлено в связи с невозможностью проведения необходимых следственных действий из-за его болезни, причиной которой стала полученная им при ДТП черепно-мозговая травма.



Приговором суда 17-летнему студенту назначено наказание в виде 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год.