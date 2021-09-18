Происшествия

сегодня, 09:45

Спешка может стоит прав начинающему водителю

4 1005
#нарушение ПДД
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Иномарка проскочила светофор на красный.

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Вчера днем, около 17 часов 17 сентября, водитель вишневой «Тойоты Рав 4» грубо нарушил правила дорожного движения. Пока все другие машины ждали зеленый сигнал светофора для того, чтобы повернуть из сквера Героям Чернобыля на проспект Победы, водитель иномарки лихо вырулил на красный свет. Маневр нарушителя записал видеорегистратор.

Напомним, если водитель проехал на запрещающий сигнал светофора, ему грозит наказание — от штрафа 1000 рублей до аннулирования прав на 12 месяцев. Строгость наказания зависит от обстоятельств нарушения и их частоты.
4 1005
#нарушение ПДД
1

Комментарии (4)

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Житель Сокола

15 минут назад
Ха, удивили. У нас каждое утро такое на перекрестке Баумана и Ушинского, такой фигней любят маршрутки страдать, да ещё сигналят пешеходам и кричат, куда прешь.
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Вот к чему приводит

24 минуты назад
спешка на выборы!
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48

40 минут назад
Последнее время очень часто виду намеренно проезжающих на красный. Нужны камеры на светофорах, штрафующих за пересечение стоп линии и проезд на красный. Также вафельницу необходимо нанести, на проблемных перекрёстках. И конечно же ограничить максимальную скорость до 40 км/ч на * города.
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Россия матушка

сегодня, 09:58
Ну и лишить прав и проверить как и за сколько он их получил
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