Спешка может стоит прав начинающему водителю

Иномарка проскочила светофор на красный.

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Вчера днем, около 17 часов 17 сентября, водитель вишневой «Тойоты Рав 4» грубо нарушил правила дорожного движения. Пока все другие машины ждали зеленый сигнал светофора для того, чтобы повернуть из сквера Героям Чернобыля на проспект Победы, водитель иномарки лихо вырулил на красный свет. Маневр нарушителя записал видеорегистратор.



Напомним, если водитель проехал на запрещающий сигнал светофора, ему грозит наказание — от штрафа 1000 рублей до аннулирования прав на 12 месяцев. Строгость наказания зависит от обстоятельств нарушения и их частоты.