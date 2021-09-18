Фермера ограбили прямо в поле

Жителю Елецкого района предъявлено обвинение в совершении открытого хищения дизельного топлива.

ОМВД России по Елецкому району предъявлено обвинение неработающему, ранее не судимому, жителю Елецкого района в совершении грабежа, сообщает пре--служба УМВД РФ по Липецкой области.



В ходе дознания установлено, что 3 августа 2021 года подозреваемый приехал на своем автомобиле к участку местности, расположенному в Елецком районе Липецкой области, где открыто похитил из топливного бака комбайна дизельное топливо - 156 литров, которое при помощи резинового шланга поочередно слил из топливного бака в привезенные с собой пластиковые канистры. На законные требования сторожа вернуть похищенное дизельное топливо не отреагировал и скрылся с места преступления, обратив похищенное имущество в свою собственность, причинив своими действиями фермерскому хозяйству ущерб в размере 5784 рубля. В ходе проведенных оперативно-розыскных и следственных действий похищенное имущество было изъято и возвращено собственнику.



Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения вопроса по существу. Максимальное наказание за данное деяние предусматривает лишение свободы на срок до четырех лет.