Общество

42 минуты назад

Фермера ограбили прямо в поле

8 718
#грабеж
1
Фермера ограбили прямо в поле

Жителю Елецкого района предъявлено обвинение в совершении открытого хищения дизельного топлива.

ОМВД России по Елецкому району предъявлено обвинение неработающему, ранее не судимому, жителю Елецкого района в совершении грабежа, сообщает пре--служба УМВД РФ по Липецкой области.

В ходе дознания установлено, что 3 августа 2021 года подозреваемый приехал на своем автомобиле к участку местности, расположенному в Елецком районе Липецкой области, где открыто похитил из топливного бака комбайна дизельное топливо - 156 литров, которое при помощи резинового шланга поочередно слил из топливного бака в привезенные с собой пластиковые канистры. На законные требования сторожа вернуть похищенное дизельное топливо не отреагировал и скрылся с места преступления, обратив похищенное имущество в свою собственность, причинив своими действиями фермерскому хозяйству ущерб в размере 5784 рубля. В ходе проведенных оперативно-розыскных и следственных действий похищенное имущество было изъято и возвращено собственнику.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения вопроса по существу. Максимальное наказание за данное деяние предусматривает лишение свободы на срок до четырех лет.
8 718
#грабеж
1

Комментарии (8)

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Правда

2 минуты назад
Уся,а знаешь сколько дизтопливо стоит,а запчасти.А знаешь,что поле надо спахать,весной проборонить,прокультивировать,а солярка при советах была 7 коп.а при вредителях 50 руб.Вот и считайте.По идее буханка хлеба должна стоить 200-300 руб.Всем здоровья.
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Alexey

13 минут назад
дайте ему пожизненно
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777

15 минут назад
В автобусах вузах школах без масок на кассе в пятерочки оденьте маску.
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в СССР такого не было

15 минут назад
советские колхозы и совхозы предоставляли крестьянам сельхозтехнику ,топливо, корма стройматериалы и пр. бесплатно
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Таксерка анжелика

19 минут назад
Правильно все ! Цены на зерно видели? Только на такси вы халявщики по эконому за так катаетесь и 5 р сдачи ждете
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Сильвер

24 минуты назад
А что, берданок сторожам нынче не положено?
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Уся

30 минут назад
На Ц. базаре литровая банка любого зерна- 30-60 рублей. Вот какие у нас богатенькие фермеры
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Гость

31 минуту назад
Это был безумный макс, началась борьба за топливо))
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