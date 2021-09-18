Коронавирус в России: четвертой волне быть?

О четвертой волне пандемии коронавируса сегодня говорят в Европе и Америке – в России также ожидают роста заболеваемости в ближайшие недели. Переболевших россиян приглашают на углубленную диспансеризацию – 212 тысяч человек уже обследовались по новой программе. Переболевшие коронавирусом попадают в группу риска по гриппу.

Количество выявленных зараженных новым вирусом в России снова растет – на этой неделе оно колебалось от 17,8 до 19,9 тысячи случаев за сутки. Так, в пятницу, 17 сентября число заражений впервые почти за месяц приблизилось к отметке в 20 тысяч (19 905), в последний раз выше этой отметки уровень заражаемости поднимался 22 августа (тогда было 20 564). Всего с понедельника по пятницу в России объявлено о 94 355 инфицированных, сообщает оперштаб по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации. Общее число зараженных в России с начала пандемии достигло 7 234 425 человек, умерли 196 626 человек.



В Липецкой области число тех, у кого выявляли положительный тест на SARS-CoV-2, остановилось в диапазоне 200 случаев – с понедельника по пятницу регистрировалось от 195 до 203 заразившихся. Число летальных случаев составило 1547 человек. Всего с начала эпидемии на территории региона зарегистрировано 50 226 случаев новой коронавирусной инфекции, 43 946 человек выздоровели.



Заболеваемость снижалась все слабее, а в конце этой недели заразившихся новым вирусом регистрировалось больше. В пятницу оперштаб по предупреждению завоза и распространения коронавируса передал, что в России впервые за сентябрь выявили почти 20 тысяч зараженных вирусом SARS-CoV-2. О преодолении планки в 19 тысяч оперштаб сообщил днем ранее. Пока еще стабильной, но вместе с тем напряженной назвала ситуацию в стране глава Роспотребнадзора Анна Попова. По ее словам, если в течение последних восьми недель темпы снижения заболеваемости составляли от 3% до 8%, то «предыдущие две недели между собой отличаются всего лишь на 1,2%», - цитируют слова чиновницы РИА Новости. Она добавила - снижение заболеваемости COVID-19 наблюдается в 53 субъектах России. «Но в 11 субъектах РФ мы уже наблюдаем рост заболеваемости. Он пока не выраженный, не динамичный, но он, безусловно, есть».



В начале недели федеральный оперштаб сообщил еще одну «ковидную» цифру - количество так называемых активных случаев заражения коронавирусом, то есть пациентов, которые лечатся от него прямо сейчас, достигло в России максимума за все время пандемии – 563,8 тысячи человек, передает ТАСС.



Эпидемиологи связывают рост с сезонным подъемом заболеваемости респираторными инфекциями, но это не новая волна коронавируса, считает замдиректора по научной работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов. Он напомнил, что с началом осени некоторый подъем заболеваемости неизбежен, отмечает Интерфакс. Локдаун из-за коронавируса власти вводить не планируют, заявил на встрече с журналистами пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков: «Об этом речи не идёт, такого нет вообще вопроса сейчас».



Инфекционисты все-таки делают прогнозы о том, как будет развиваться ситуация. Россию в конце сентября — начале октября ждет четвертая волна COVID-19, ранее заявил Денис Проценко. Ситуацию он связал с сезонностью этого заболевания, передает РБК. По мнению врача-инфекциониста Андрея Позднякова, осенняя волна новой инфекции не будет принципиально отличаться от летней волны заболеваемости, штамм «Дельта» останется основным, но ее могут усугубить сезонные инфекции, передают РИА Новости. Он также не исключил возможного сочетания вируса с другими респираторными инфекциями - так называемых микст-инфекций. Но время для вакцинации перед началом очередной волны еще есть. Четвертая волна коронавируса, по мнению профессора вирусологии, руководителя лаборатории особо опасных инфекций Федерального исследовательского центра фундаментальной и трансляционной медицины Александра Чепурнова не будет существенно отличаться от предыдущих, сообщает РБК. А ускорение распространения коронавируса, по его мнению, тоже связано с появлением нового штамма на фоне изменения погоды. А директор Института экономики здравоохранения НИУ ВШЭ Лариса Попович в беседе с РБК заметила, что говорить о волнах сложно: «Все-таки это не волны, а некие периоды в активности вируса». Уровня коллективного иммунитета в 60% в целом по стране эксперты ожидают в конце 2021-начале 2022 года, сообщил ТАСС главный внештатный инфекционист Минздрава РФ Владимир Чуланов – это будет зависеть от того, как идет вакцинация в регионах.



Штамм «Дельта» остается в России основным – на него приходится больше 95% всех случаев коронавирусной инфекции, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. По ее словам, этот штамм быстрее распространяется, но не вызывает очень тяжелых заболеваний. Впрочем, Петербургские и израильские ученые предупреждают – перенесенная коронавирусная инфекция может привести к развитию 18 различных аутоиммунных заболеваний, а постковидный синдром будут изучать в Санкт-Петербурге в спеицально созданном первом в мире Центре по изучению постковидного синдрома, который заработал при Клинике высоких медицинских технологий имени Пирогова, сообщает «Российская газета».



Врачи готовятся к сезону гриппа на фоне продолжающейся пандемии. Глава Роспотребнадзора Анна Попова предупредила – микст-инфекции гриппа и коронавируса следует опасаться: «Никто в мире не знает, как эти оба вируса будут действовать в человеческой популяции. Мы знаем, как они действуют в модельной среде - на животных, в лаборатории, плохо совместно взаимодействуют», - пояснила она. Кроме того, переболевших COVID-19 включили в дополнительную группу риска по заболеванию гриппом – новая инфекция наносит большой ущерб иммунной системе, рассказала она в интервью радиостанции «Комсомольская правда». Роспотребнадзор напомнил об основных симптомах заражения SARS-CoV-2 и гриппом и различиях между инфекциями и добавил, что мнение о том, что коронавирус «вытесняет» другие респираторные инфекции – ошибочное, с похолоданием растет риск прихода и ОРВИ, и гриппа, отмечает «Российская газета». Сам грипп после COVID-19 переносится тяжелее, предупредила в беседе с радио Sputnik врач-терапевт, иммунолог Ирина Ярцева. По словам врача, тяжелее переносить новое вирусное заболевание могут еще не восстановившиеся после коронавирусной инфекции пациенты и те, чьи легкие сильно пострадали.



В стране начались доклинические испытания одновременного введения вакцин от COVID-19 и гриппа. Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко в беседе с журналистами напомнил, сейчас рекомендуемый интервал между вакцинацией от коронавируса и гриппа составляет один месяц. «Тем, кто пока не привился от коронавируса, рекомендуем в первую очередь пройти вакцинацию именно от этой инфекции, поскольку сегодня она наиболее опасна», - добавил он. Первую прививку от коронавирусной инфекции в России сделали 47,5 миллиона человек, полностью завершили вакцинацию 41 миллион. Для достижения коллективного иммунитета в России необходимо провакциноровать не менее 80% населения, напоминает ТАСС уточнение Роспотребнадзора – по словам вице-премьера РФ Татьяны Голиковой, это более 90 миллионов человек.



Продолжается программа углубленной диспансеризации, где особое внимание уделяется переболевшим COVID-19 – ее прошли уже 212 тысяч человек, из которых 84% переболели коронавирусом, сообщила Голикова на совещании с президентом Владимиром Путиным. Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко пояснил на лекции, посвященной Всемирному Дню безопасности пациентов – это около 2-3%. Главврач Коммунарки Денис Проценко на расширенном совещании президента РФ с членами правительства высказал мнение, что сегодня необходимо наладить постковидную реабилитацию для переболевших новой инфекцией – помимо расширенной диспансеризации. Такие программы уже разработаны в ряде регионов. Медицинское сообщество уже собирает лучшие практики. «Мало вылечить пациента. После лечения его нужно вернуть к исходному качеству жизни», - добавил врач позже, во время рабочего визита в Кисловодск.



Вузы пока не будут уходить на удаленку. Таких планов у минобразования пока нет, заявил ТАСС замглавы Минобрнауки РФ Дмитрий Афанасьев. «Мы научились справляться с кризисами в этой части. Пока никаких неожиданностей нет, трендов на ухудшение ситуации также нет, вузы работают», - пояснил он.

