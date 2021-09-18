В Липецкой области проголосовали 19,04% избирателей

Закончился первый день голосования. Облизбирком отчитался о явке.

В Липецкой области на избирательные участки пришли проголосовать 172 526 человек. Это 19,04% избирателей. В Липецке явка составила 12,09% (48 546 проголосовавших). Лидирует Советский округ — 13,39% (17 512 человек). В Ельце проголосовали 17,72% (14 076 избирателей)



На тех избирательных участках, где есть КОИБы бюллетени до воскресенья будут храниться в них. Каждый вечер, перед закрытием и утром перед открытием участка, техника выдаст протоколы, в которых будет зафиксировано количество бюллетеней. Оно должно совпасть. Бюллетени из обычных урн каждый вечер будут перекладывать в сейф-пакеты.