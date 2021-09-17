Происшествия

10 минут назад

Грязинец соблазнял в Сети жителя Орска

91
#мошенничество #кража
Грязинец соблазнял в Сети жителя Орска

А соблазнив, кинул на деньги.

Житель Грязей завел на сайте интимных услуг фейковую страничку, поместил данные и фото красивой женщины, и стал охмурять мужчин.

Однажды на анкету красавицы клюнул житель Орска. Завязался интернет-роман и знакомцы даже  созванивались для «интим-услуг по телефону». При этом грязинский продуман изменял голос на женский при помощи специального приложения, так что орский жених ничего не заподозрил и с удовольствием предавался плотским утехам дистанционно.

За секс по телефону грязинец представлявшийся женщиной однажды выставил любовнику счет — 300 тысяч рублей. При том обещал их вернуть.  Но в итоге деньги не вернул а обманутый житель Орска обратился в полицию. 

Полицейские нашли «красавицу» мужского пола в Грязях.

Как сообщает издание Orsk.ru, Советским районным судом Орска житель Липецкой области за совершение преступления, предусмотренного ч.3 ст.159 УК РФ, то есть в хищении чужого имущества путем обмана в крупном размере был признан виновным и осужден. В ходе судебного следствия вину он признал в полном объеме, раскаялся в содеянном, возместил ущерб в размере 300 000 рублей. Суд согласился с мнением государственного обвинителя и назначил виновному наказание в виде штрафа в размере 150 000 рублей.

91
#мошенничество #кража

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