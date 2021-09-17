Происшествия
10 минут назад
Грязинец соблазнял в Сети жителя Орска
А соблазнив, кинул на деньги.
Житель Грязей завел на сайте интимных услуг фейковую страничку, поместил данные и фото красивой женщины, и стал охмурять мужчин.
Однажды на анкету красавицы клюнул житель Орска. Завязался интернет-роман и знакомцы даже созванивались для «интим-услуг по телефону». При этом грязинский продуман изменял голос на женский при помощи специального приложения, так что орский жених ничего не заподозрил и с удовольствием предавался плотским утехам дистанционно.
За секс по телефону грязинец представлявшийся женщиной однажды выставил любовнику счет — 300 тысяч рублей. При том обещал их вернуть. Но в итоге деньги не вернул а обманутый житель Орска обратился в полицию.
Полицейские нашли «красавицу» мужского пола в Грязях.
Как сообщает издание Orsk.ru, Советским районным судом Орска житель Липецкой области за совершение преступления, предусмотренного ч.3 ст.159 УК РФ, то есть в хищении чужого имущества путем обмана в крупном размере был признан виновным и осужден. В ходе судебного следствия вину он признал в полном объеме, раскаялся в содеянном, возместил ущерб в размере 300 000 рублей. Суд согласился с мнением государственного обвинителя и назначил виновному наказание в виде штрафа в размере 150 000 рублей.
Однажды на анкету красавицы клюнул житель Орска. Завязался интернет-роман и знакомцы даже созванивались для «интим-услуг по телефону». При этом грязинский продуман изменял голос на женский при помощи специального приложения, так что орский жених ничего не заподозрил и с удовольствием предавался плотским утехам дистанционно.
За секс по телефону грязинец представлявшийся женщиной однажды выставил любовнику счет — 300 тысяч рублей. При том обещал их вернуть. Но в итоге деньги не вернул а обманутый житель Орска обратился в полицию.
Полицейские нашли «красавицу» мужского пола в Грязях.
Как сообщает издание Orsk.ru, Советским районным судом Орска житель Липецкой области за совершение преступления, предусмотренного ч.3 ст.159 УК РФ, то есть в хищении чужого имущества путем обмана в крупном размере был признан виновным и осужден. В ходе судебного следствия вину он признал в полном объеме, раскаялся в содеянном, возместил ущерб в размере 300 000 рублей. Суд согласился с мнением государственного обвинителя и назначил виновному наказание в виде штрафа в размере 150 000 рублей.