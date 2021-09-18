Британская компания наказала чаплыгинца через суд

Предприниматель из Липецкой области торговал контрафактом с персонажами мультсериала.

Лондонская компания «Энтертеймент Уан ЮКей Лимитед» подала иск в арбитражный суд Липецкой области с требованием взыскать компенсацию с предпринимателя из чаплыгинского села Кривоборье. Мужчина продавал товары с изображением персонажей мультсериала «Герои в масках».



Британцы потребовали возмещение в 50 000 рублей. Именно в эту сумму в лондонской компании оценили ущерб от того, что липецкий бизнесмен торговал контрафактом с изображением персонажей, права на которых принадлежат британцам. Факт торговли контрактными игрушками «Герои в масках» представитель истца зафиксировал в одном из чаплыгинских магазинов.



Суд частично удовлетворил требования компании из Лондона. Предприниматель, который, к слову, уже разорился, теперь должен выплатить британцам возмещение в 25 000 рублей.