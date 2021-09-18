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сегодня, 16:04

Британская компания наказала чаплыгинца через суд

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#торговля #контрафакт
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Британская компания наказала чаплыгинца через суд

Предприниматель из Липецкой области торговал контрафактом с персонажами мультсериала.

Лондонская компания «Энтертеймент Уан ЮКей Лимитед» подала иск в арбитражный суд Липецкой области с требованием взыскать компенсацию с предпринимателя из чаплыгинского села Кривоборье. Мужчина продавал товары с изображением персонажей мультсериала «Герои в масках».

Британцы потребовали возмещение в 50 000 рублей. Именно в эту сумму в лондонской компании оценили ущерб от того, что липецкий бизнесмен торговал контрафактом с изображением персонажей, права на которых принадлежат британцам. Факт торговли контрактными игрушками «Герои в масках» представитель истца зафиксировал в одном из чаплыгинских магазинов.

Суд частично удовлетворил требования компании из Лондона. Предприниматель, который, к слову, уже разорился, теперь должен выплатить британцам возмещение в 25 000 рублей.
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#торговля #контрафакт
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Комментарии (2)

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47 минут назад
Может Кривополянье?
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н-дя

48 минут назад
с.Кривоборье,находится в Рамонском р-не.Воронежской области.
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