Липчанка сделала из своей квартиры «филиал СССР»

Женщина охотно помогала мигрантам получить фиктивную регистрацию. Теперь ей придется заплатить штраф почти в половину своей зарплаты.

В судебном участке №17 Советского района Липецка рассмотрели материалы уголовного дела по обвинению в фиктивной регистрации иностранцев. Обвиняемая женщина, сотрудница центра реабилитации инвалидов, не стала отрицать свою вину.



Как указано в материалах дела, липчанка фиктивно регистрировала мигрантов в своей квартире в поселке Дачный в период с 12 декабря 2019 года по 15 мая 2020 года. С помощью женщины фиктивную регистрацию получили несколько граждан бывших союзных республик. Это люди из Азербайджана, Таджикистана, Молдовы. Обман органов миграционного учета вскрылся, женщина раскаялась, перечислила в благотворительный фонд 5 000 рублей и просила прекратить в отношении нее уголовное дело. Стороны процесса не возражали.



Суд прекратил уголовное дело, но назначил штраф. Женщине придется заплатить 7 000 рублей, или почти 50% от своего месячного заработка.