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Липчанка сделала из своей квартиры «филиал СССР»

13 955
#фиктивная регистрация

Женщина охотно помогала мигрантам получить фиктивную регистрацию. Теперь ей придется заплатить штраф почти в половину своей зарплаты.

В судебном участке №17 Советского района Липецка рассмотрели материалы уголовного дела по обвинению в фиктивной регистрации иностранцев. Обвиняемая женщина, сотрудница центра реабилитации инвалидов, не стала отрицать свою вину.

Как указано в материалах дела, липчанка фиктивно регистрировала мигрантов в своей квартире в поселке Дачный в период с 12 декабря 2019 года по 15 мая 2020 года. С помощью женщины фиктивную регистрацию получили несколько граждан бывших союзных республик. Это люди из Азербайджана, Таджикистана, Молдовы. Обман органов миграционного учета вскрылся, женщина раскаялась, перечислила в благотворительный фонд 5 000 рублей и просила прекратить в отношении нее уголовное дело. Стороны процесса не возражали.

Суд прекратил уголовное дело, но назначил штраф. Женщине придется заплатить 7 000 рублей, или почти 50% от своего месячного заработка.
13 955
#фиктивная регистрация

Комментарии (13)

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4 минуты назад
"Липчанка сделала из своей квартиры филиал демократии и либерализма.
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Артурчик

14 минут назад
А чё так можно было? Она на этих мигрантах больше заработала. Ну подумаешь поделилась 13 тысячами.
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А чё за наглость -

17 минут назад
- штрафовать и наказывать женщину? За что? У нас по закону УВЕДОМИТЕЛЬНЫЙ порядок регистрации, а не обязательный. И свобода передвижения и места жительства. Но заставляют делать регистрацию даже для граждан РФ. Квартира её, кого хочет, того и "прописывает". А живут там граждане/неграждане - кого волнует?
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Патриот

22 минуты назад
в СССР такого не было, в СССР все могли свободно передвигаться по стране. Даже паспорт не нужен был
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пионер - всем ребятам пример

22 минуты назад
Сильвер, .. кого и куда сгоняли в СССР ?))
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НЕ ПАТРИОТ (иностранный агент)

24 минуты назад
"Женщине придется заплатить 7 000 рублей, или почти 50% от своего месячного заработка". Т.е., округлив в бОльшую сторону получаем, что "сотрудница центра реабилитации инвалидов" получает около 15 000р. Это что??? Легко ли работать с инвалидами? И такая зарплата... Люди будут стараться выживать любыми способами, кто законно, кто нет, у кого как получится.
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в СССР такого не было

32 минуты назад
капитализм население и не на такие поступки вынуждает выживать при буржуазизме
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Гость.

41 минуту назад
РАБОТАЙТЕ ДАЛЬШЕ В ТОМ ЖЕ НАПРОВЛЕНИИ. Теперь её методами многие воспользуюсь. Стащат миллион перечислять в какой нибудь блоготврительнвй фонд пару тройку тысячи и гуляй дальше.
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.

43 минуты назад
Ужас что в голове у таких фанатиков.
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Артурчик

49 минут назад
А чё так можно было? Она на этих мигрантах больше заработала. Ну подумаешь поделилась 13 тысячами.
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