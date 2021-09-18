Общество

34 минуты назад

Липчане тратят на «коммуналку» менее 10% дохода

18 272
#рейтинг #коммунальные платежи #ЖКХ #ЖКУ
Липчане тратят на «коммуналку» менее 10% дохода

Аналитики подсчитали коммунальные расходы россиян и составили рейтинг регионов.

Эксперты агентства РИА Рейтинг рассчитали долю расходов семей на жилищно-коммунальные услуги в совокупных потребительских расходах в регионах РФ. На основании этих данных был составлен рейтинг субъектов России по доле расходов населения на ЖКУ.

Значение показателя в субъектах РФ изменяется в диапазоне от 4,4% до 13,5%. В Липецкой области оно составило 9,4% или 3 692 рубля на семью. По этому показателю Липецкая область оказалась на 32 месте рейтинга.

По итогам 2020 года наименьшая доля затрат на ЖКУ в Республике Ингушетия. Здесь она составляет 4,4%. Самая большая доля расходов на ЖКУ в Ярославской области (13,5%), Республике Коми (13,2%) и в Чукотском автономном округе (13,0%). Всего же свыше 10% своих потребительских расходов направляют на оплату услуг ЖКХ жители 42 субъектов РФ.
18 272
#рейтинг #коммунальные платежи #ЖКХ #ЖКУ

Комментарии (19)

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Гость.

7 минут назад
Мимоходом, У тебя что вилла? Тогда я согласен.
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Гость

8 минут назад
Врпнье!!! 20-30%.
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Лимон

9 минут назад
Сплошная ложь , противно .
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3692рубля

13 минут назад
Когда уже закончится эта брехня? Одно отопление около 5000 рублей плачу
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Эээ

13 минут назад
Ползарплаты! 7000 коммуналка
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Наталья

13 минут назад
Противно читать эту брехню!!! Особенно ,когда отопление!!!
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Алькаш

14 минут назад
Пожить бы в этом городе!
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Алькаш

14 минут назад
Да ну на!
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Виктор

15 минут назад
Кто это так написал меньше 10 процентов смешно а пол пенсии не хотите.
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Пробовали - не получили

17 минут назад
светлана, субсидия это ерунда полнейшая. Может какой-нибудь инвалид и получит. И субсидия выдаётся не на всю жилплощадь, а на часть. Сейчас уже нюансы все не помню
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