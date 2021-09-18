Общество
34 минуты назад
Липчане тратят на «коммуналку» менее 10% дохода
Аналитики подсчитали коммунальные расходы россиян и составили рейтинг регионов.
Эксперты агентства РИА Рейтинг рассчитали долю расходов семей на жилищно-коммунальные услуги в совокупных потребительских расходах в регионах РФ. На основании этих данных был составлен рейтинг субъектов России по доле расходов населения на ЖКУ.
Значение показателя в субъектах РФ изменяется в диапазоне от 4,4% до 13,5%. В Липецкой области оно составило 9,4% или 3 692 рубля на семью. По этому показателю Липецкая область оказалась на 32 месте рейтинга.
По итогам 2020 года наименьшая доля затрат на ЖКУ в Республике Ингушетия. Здесь она составляет 4,4%. Самая большая доля расходов на ЖКУ в Ярославской области (13,5%), Республике Коми (13,2%) и в Чукотском автономном округе (13,0%). Всего же свыше 10% своих потребительских расходов направляют на оплату услуг ЖКХ жители 42 субъектов РФ.
Значение показателя в субъектах РФ изменяется в диапазоне от 4,4% до 13,5%. В Липецкой области оно составило 9,4% или 3 692 рубля на семью. По этому показателю Липецкая область оказалась на 32 месте рейтинга.
По итогам 2020 года наименьшая доля затрат на ЖКУ в Республике Ингушетия. Здесь она составляет 4,4%. Самая большая доля расходов на ЖКУ в Ярославской области (13,5%), Республике Коми (13,2%) и в Чукотском автономном округе (13,0%). Всего же свыше 10% своих потребительских расходов направляют на оплату услуг ЖКХ жители 42 субъектов РФ.
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