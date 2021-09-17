Общество

сегодня, 20:02

На избирательных участках сегодня дежурили 919 полицейских

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#выборы
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На избирательных участках сегодня дежурили 919 полицейских

Но и возможность проголосовать у них была.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области, на обеспечении общественного порядка на 893 избирательных участках Липецкой области сегодня было задействовано 919 сотрудников органов внутренних дел.

- Полицейскими постоянно велось взаимодействие с территориальными избирательными комиссиями, а также с региональным подразделением Росгвардии и представителями общественности. Сотрудники Госавтоинспекции обеспечили безопасность дорожного движения на участках, прилегающих к объектам проведения выборов, - отметили в пресс-службе. - Нарушений правопорядка 17 сентября не допущено.

Несмотря на дежурство на выборах, всем сотрудникам органов внутренних дел была предоставлена возможность исполнить свой гражданский долг и самим принять участие в голосовании.

Напомним, 17, 18 и 19 сентября в Липецкой области проходят выборы депутатов Госдумы и Областного Совета депутатов.
299
#выборы
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