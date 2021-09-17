На избирательных участках сегодня дежурили 919 полицейских

Но и возможность проголосовать у них была.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области, на обеспечении общественного порядка на 893 избирательных участках Липецкой области сегодня было задействовано 919 сотрудников органов внутренних дел.



- Полицейскими постоянно велось взаимодействие с территориальными избирательными комиссиями, а также с региональным подразделением Росгвардии и представителями общественности. Сотрудники Госавтоинспекции обеспечили безопасность дорожного движения на участках, прилегающих к объектам проведения выборов, - отметили в пресс-службе. - Нарушений правопорядка 17 сентября не допущено.



Несмотря на дежурство на выборах, всем сотрудникам органов внутренних дел была предоставлена возможность исполнить свой гражданский долг и самим принять участие в голосовании.



Напомним, 17, 18 и 19 сентября в Липецкой области проходят выборы депутатов Госдумы и Областного Совета депутатов.