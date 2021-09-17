Происшествия

сегодня, 17:09

Ломающих лавочки липчан заметили прохожие

11 863
#хулиганство #благоустройство
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Ломающих лавочки липчан заметили прохожие

Полиция проведёт проверку.

В редакцию GOROD48 прислали фотографии, сделанные сегодня в 15:38 в районе дома №51 на улице Катукова. По словам автора снимков, липчанка случайно заметила, как группа молодых людей ломает лавочки напротив торгового центра.

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- По данному факту отдел полиции №7 проведёт проверку, - сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.

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В полиции добавили, что сообщений в полицию от очевидцев происшествия и собственников не поступало.
11 863
#хулиганство #благоустройство
1

Комментарии (11)

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провели прочерку :)

22 минуты назад
Демонтировали для ремонта.
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ИМ

23 минуты назад
Люди, живущие на дне. Их судьба - колония, а потом опять колония... Потомственное бы...ло.
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Коммунист

24 минуты назад
Быдло живущее в навозе, чувствует не комфортно себя в здоровой среде.
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Билли Кид

26 минут назад
житель, че их искать? Вот они на фото. Но, онижедети.. )))
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Ванька Грозный

28 минут назад
Красотища-то какая , лепота !!
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119

29 минут назад
Это скоты.
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стопэ

30 минут назад
По-моему эти четверо после сего богохульства отправились в сторону 19го района, и не исключено, что по пути они же ещё оторвали урну с мясом, где лавочки на пешеходной дорожке.
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житель

35 минут назад
ГГость, полиции некогда она навяльнят ищет
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Коммунист

44 минуты назад
Тиктокеры в знак протеста...
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ГГость

51 минуту назад
Полиция проверки будет проводить а не наказывать долбодятлов. Тогда ломайте дальше ничего вам не будет.
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