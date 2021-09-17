Ломающих лавочки липчан заметили прохожие

Полиция проведёт проверку.

В редакцию GOROD48 прислали фотографии, сделанные сегодня в 15:38 в районе дома №51 на улице Катукова. По словам автора снимков, липчанка случайно заметила, как группа молодых людей ломает лавочки напротив торгового центра.- По данному факту отдел полиции №7 проведёт проверку, - сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.В полиции добавили, что сообщений в полицию от очевидцев происшествия и собственников не поступало.