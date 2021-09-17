Погода в Липецке

сегодня, 17:00

В Липецкой области небольшие дожди и до +14

1 405
#дожди
В Липецкой области небольшие дожди и до +14

18 сентября с приближением к Липецкой области циклона с юго-запада в регионе начнутся дожди, которые усилятся 19 и 20 сентября.

А гребень, который протянулся от северо-запада Европейской территории России до юга Западной Сибири, будет препятствовать прохождению циклона – дожди сохранятся на несколько дней. Среднесуточные температуры воздуха составят 8-10 градусов тепла, что на 1-3 градуса ниже климатической нормы.  

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 18 сентября в Липецкой области облачно с прояснениями, ночью местами небольшие, днем местами кратковременные дожди. Ветер восточный, 8-13 м/сек. Температура ночью составит от +2 до +7 градусов, днем будет от +9 до +14 градусов. 

В Липецке облачно с прояснениями, ночью преимущественно без осадков, днем небольшой дождь. Температура ночью составит от +3 до +5 градусов, днем будет от +12 до +14 градусов. 

День 18 сентября стал самым теплым в Липецке в 2015 году, тогда в городе было +27 градусов. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1958 году – 3 градуса мороза.  
1 405
#дожди

Комментарии (1)

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

КвадраБот Максим

сегодня, 17:15
Лучше бы снег выпал , да морозы ударили под тридцать !!
ответить

Еще в рубрике

В Липецкой области ночью местами подморозит до -2
#заморозки
8
В Липецкой области ночью местами подморозит до -2

вчера, 13:28

Погода в Липецке
В Липецкой области сухо, безветренно и до +18
#похолодание
5
В Липецкой области сухо, безветренно и до +18

15.09.2021 15:48

Погода в Липецке
В Липецкую область приходит похолодание
#похолодание
24
В Липецкую область приходит похолодание

14.09.2021 17:21

Погода в Липецке
В Липецкой области небольшой дождь и до +24
#дождь
8
В Липецкой области небольшой дождь и до +24

13.09.2021 17:00

Погода в Липецке
В Липецкой области продолжается «бабье лето»
13
В Липецкой области продолжается «бабье лето»

12.09.2021 16:51

Погода в Липецке
В Липецкой области сухо и до +26
#потепление
6
В Липецкой области сухо и до +26

11.09.2021 17:00

Погода в Липецке