В Липецкой области небольшие дожди и до +14

18 сентября с приближением к Липецкой области циклона с юго-запада в регионе начнутся дожди, которые усилятся 19 и 20 сентября.

А гребень, который протянулся от северо-запада Европейской территории России до юга Западной Сибири, будет препятствовать прохождению циклона – дожди сохранятся на несколько дней. Среднесуточные температуры воздуха составят 8-10 градусов тепла, что на 1-3 градуса ниже климатической нормы.



По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 18 сентября в Липецкой области облачно с прояснениями, ночью местами небольшие, днем местами кратковременные дожди. Ветер восточный, 8-13 м/сек. Температура ночью составит от +2 до +7 градусов, днем будет от +9 до +14 градусов.



В Липецке облачно с прояснениями, ночью преимущественно без осадков, днем небольшой дождь. Температура ночью составит от +3 до +5 градусов, днем будет от +12 до +14 градусов.



День 18 сентября стал самым теплым в Липецке в 2015 году, тогда в городе было +27 градусов. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1958 году – 3 градуса мороза.

