Общество

сегодня, 20:21

Липецкая вечЁрка: выборы, проблемы с транспортными картами и открытие набережной

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#вечЁрка
Липецкая вечЁрка: выборы, проблемы с транспортными картами и открытие набережной

Сегодня, 17 сентября, первый день голосования на выборах в Госдуму и облсовет, старые транспортные карты неожиданно засбоили, и в Грязях открыли набережную.

Сегодня — день выборов депутатов Госдумы и Липецкого областного Совета. Главный федеральный инспектор по Липецкой области Олег Снежков назвал это событие трехдневным праздником.

Одним из первых на избирательном участке проголосовал губернатор Игорь Артамонов. Следом за ним, воспользовавшись «мобильным избирателем» свой выбор сделала мэр Евгения Уваркина.

Народу на избирательных участках сегодня, несмотря на будний день, было много. Настолько, что одна липчанка даже пожаловалась в облизбирком на очереди.

За тем, как проходят выборы можно следить из Центра общественного наблюдения. Там есть доступ к видеокамерам, работающим на избирательных участках. Для журналистов функционирует медиацентр.

У владельцев старых транспортных карт начались проблемы. Не получается оплатить проезд, пополнить и актуализировать. В системе случились неполадки, над их устранением работают. Однако эти карты все равно ненадолго, еще летом липчанам напомнили, что старые карты будут действовать до конца 2021 года.

Полицейские сегодня ночью на улице Тельмана задержали двух похитителей велосипеда. Эпичную схватку с рукопашным боем стражей порядка и нарушителей записала видеокамера.

В Грязях сегодня открыли набережную «Доброберег». Там получилось так красиво, что липчане стали ездить на южный берег Матыры, предпочитая ему набережную реки Воронеж. Даже губернатор Игорь Артамонов сегодня с недоумением спросил: «Почему в Грязях есть, а в Липецке нет?» Передали ли этот вопрос Евгении Уваркиной осталось неизвестным.
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#вечЁрка

Комментарии (2)

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Брежнев

сегодня, 20:25
Ну не можете покрасить памятник Петру первому, ну уйдите сосвоих должностей.
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Animal planet.

сегодня, 20:23
Спокойной ночи, сладенькие мои!
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