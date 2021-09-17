За пьяное ДТП в отношении водителя «Лады Весты» полицейские составили три протокола

Утром 15 сентября в состоянии алкогольного опьянения он скрылся с ДТП.



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Три протокола об административном нарушении составили автоинспекторы в отношении водителя «Лады Весты» - утром 15 сентября он устроил два ДТП и скрылся с мест аварий.



Как рассказал GOROD48 инспектор по пропаганде ОГИБДД УМВД России по Липецку Сергей Хрипунков, протоколы составлены по части 1 статьи 12.8 КоАП РФ – управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, части 2 статьи 12.27 КоАП РФ – оставление места ДТП и части 1 статьи 12.15 КоАП РФ – по столкновению.



Напомним, что утром 15 сентября автомобиль «Лада Веста» столкнулся с автобусом, а чуть позже спровоцировал двойное ДТП на проспекте Победы. Позже водителя задержали на улице Первомайской дорожные комиссары.



Видео пресс-службы УМВД России по Липецкой области.

