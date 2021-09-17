Депутат Госдумы Михаил Тарасенко принял участие в голосовании на участке в липецкой школе №33

В пятницу, 17 сентября в 8.00 в Липецкой области открылись 878 избирательных участков. На протяжении трех дней, вплоть до 20 часов 19 сентября жители региона смогут проголосовать на выборах депутатов Госдумы РФ и Облсовета.

Об этом сообщил председатель Избирательной комиссии Липецкой области Юрий Алтухов, объявляя старт работы Медиацентра, откуда все три дня региональные журналисты будут получать оперативную информацию о ходе голосования. Он отметил, что в регионе работают более 4,5 тысяч наблюдателей, 380 избирательных участков оборудованы системами видеонаблюдения.В открытии Медиацентра Избиркома Липецкой области принял участие депутат Государственной Думы Михаил Тарасенко.«Сегодня началось голосование, которое определит новый состав Государственной Думы и Облсовета. Это первые в Липецкой области выборы такого высокого уровня, когда голосование будет проходить в три дня. Это не только более безопасный в условиях пандемии, но и удобный для избирателей формат», - подчеркнул Михаил Тарасенко.Затем депутат Госдумы направился на избирательный участок в липецкой школе №33, чтобы принять участие в голосовании.«Воспользовался своим избирательным правом, выполнил свой гражданский долг. Призываю поступить также каждого избирателя. Какими бы ни были итоги голосования на выборах депутатов Государственной Думы и областного Совета, уверен, что самое главное - совместная работа депутатов всех уровней над задачами, которые обозначают избиратели, - выразил свою позицию Михаил Тарасенко. - Мы все заинтересованы в развитии Липецкой области. В нашем регионе живут политически грамотные и активные люди. Поэтому уверен, что по итогам выборов в Государственную думу и в Липецкий областной Совет, придут люди, готовые работать для благополучия региона и каждого жителя. Готовые детально разобраться в любой проблеме и сообща найти оптимальные решения».Также Михаил Тарасенко оценил организацию работы Регионального центра общественного наблюдения при Общественной палате Липецкой области.Председатель центра Ирина Бурмыкина пояснила, что здесь наблюдатели могут следить за ходом голосования в онлайн-режиме. Они фиксируют все, что происходит на 380 оборудованных системами видеонаблюдения участках.«В отличие от наблюдателей политических партий, институту общественных наблюдателей всего несколько лет. При этом они уже доказали свою эффективность, - прокомментировал увиденное Михаил Тарасенко. - Общественное наблюдение за ходом выборов - гарантия того, что они пройдут честно и открыто. Чтобы никому не дать возможности поставить под сомнение их легитимность. В Государственную Думу и в Липецкий областной Совет депутатов должны прийти люди, поддержанные большинством жителей Липецкой области».