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15 минут назад

В Воронежской области 5 человек погибли в аварии

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#ДТП #авария #Воронеж

Среди погибших - трехлетний ребенок.

Полицейские в Воронежской области устанавливают обстоятельства гибели 5 человек, в том числе 3-летнего ребенка, в ДТП с участием пьяного водителя "КамАЗа", - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.

ДТП случилось в 00:15 в Панинском районе на 283-м км федеральной автодороги Р-298 "Курск-Саратов". По предварительным данным, водитель "КамАЗа" наехал на стоящий автомобиль Ford Fusion и грузовой автомобиль Volvo, которые остановились из-за ранее совершенного ДТП.

В результате аварии погибли пять человек: водитель автомобиля Ford Fusion и ее четыре пассажира, жители Аннинского района 47,43, 34 лет и трехлетний ребенок, а также пострадали водитель "КамАЗа" и пассажирка легковой машины.

Сообщается, что, согласно результатам освидетельствования, водитель "КамАЗа" находился в состоянии алкогольного опьянения (0,9 мг/л), - передает "Интерфакс".


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#ДТП #авария #Воронеж

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