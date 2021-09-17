Многодетная мать своровала детские вещи

А себе украла обновки.

В судебном участке № 18 Советского района рассмотрели уголовное дело в отношении безработной многодетной матери-одиночки. Женщину уличили в кражах из магазина.



Липчанка совершила преступления под Новый год, вечером 30 декабря. В бутике женской одежды в торговом центре на улице Советской злоумышленница украла пальто и шарф. Ущерб от преступления составил 6 089 рублей. Потом липчанка зашла в магазин детских товаров. Там злоумышленница стащила с прилавков детскую одежду на 4 392 рубля. Подсудимая полностью признала свою вину, так как попала на записи камер наблюдения.



Липчанка просила прекратить уголовное дело и раскаялась. При определении наказания суд учел данные о подсудимой, в том числе то, что женщина давно состоит на учете в психоневрологическом диспансере.



Уголовное дело прекратили и назначили женщине судебный штраф в 10 000 рублей. Все украденные вещи вернули в магазины.

