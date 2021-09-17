Происшествия

15 минут назад

Многодетная мать своровала детские вещи

1 205
#кража #магазин
Многодетная мать своровала детские вещи

А себе украла обновки.

В судебном участке № 18 Советского района рассмотрели уголовное дело в отношении безработной многодетной матери-одиночки. Женщину уличили в кражах из магазина.

Липчанка совершила преступления под Новый год, вечером 30 декабря. В бутике женской одежды в торговом центре на улице Советской злоумышленница украла пальто и шарф. Ущерб от преступления составил 6 089 рублей. Потом липчанка зашла в магазин детских товаров. Там злоумышленница стащила с прилавков детскую одежду на 4 392 рубля. Подсудимая полностью признала свою вину, так как попала на записи камер наблюдения.

Липчанка просила прекратить уголовное дело и раскаялась. При определении наказания суд учел данные о подсудимой, в том числе то, что женщина давно состоит на учете в психоневрологическом диспансере.

Уголовное дело прекратили и назначили женщине судебный штраф в 10 000 рублей. Все украденные вещи вернули в магазины.
1 205
#кража #магазин

Комментарии (1)

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Знатокй

2 минуты назад
Плохо,надо сделать взыскание,а собесу оказать помощ детям и матери в трудной ситуации
ответить

Еще в рубрике

Нападение на посетителя кафе не завершилось уголовным делом
#кафе #газ
Нападение на посетителя кафе не завершилось уголовным делом

сегодня, 09:42

Происшествия
В Липецке после ДТП перевернулась на крышу и задымилась «Нива»
#ДТП
38
В Липецке после ДТП перевернулась на крышу и задымилась «Нива»

вчера, 20:51

Происшествия
В Липецке задержали подозреваемых в краже на 6 миллионов рублей
#кража
7
В Липецке задержали подозреваемых в краже на 6 миллионов рублей

вчера, 16:36

Происшествия
Ельчанин оставил телефон на лавочке и потерял деньги с банковского счета
#кража #банковская карта
11
Ельчанин оставил телефон на лавочке и потерял деньги с банковского счета

вчера, 15:16

Происшествия
Тело пропавшего липчанина почти месяц лежало в морге
#пропавшие без вести
8
Тело пропавшего липчанина почти месяц лежало в морге

вчера, 13:02

Происшествия
Пьющая мать — горе в семье: в Липецкой области вдову будут судить за жестокое обращение с сыном
#дети #жестокое обращение
16
Пьющая мать — горе в семье: в Липецкой области вдову будут судить за жестокое обращение с сыном

вчера, 12:52

Происшествия