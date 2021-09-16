Общество

сегодня, 21:02

Под Липецком подорвали 6 килограмммов тротила

212
#уничтожение боеприпасов
Под Липецком подорвали 6 килограмммов тротила

Целый арсенал боеприпасов передали сотрудники Следственного комитета

На полигоне Липецкого района спасателями взрывотехнической группы аварийно-спасательного отряда Управления государственной противопожарной спасательной службы Липецкой области уничтожено 8 единиц взрывоопасных предметов (гранаты, снаряд, минометные мины), а также более 7 кг пороха и более 6 кг тротила, переданных на ликвидацию Следственным комитетом России по Липецкой области. 

Фото: ugpss48.ru

212
#уничтожение боеприпасов

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