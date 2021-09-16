Под Липецком подорвали 6 килограмммов тротила

Целый арсенал боеприпасов передали сотрудники Следственного комитета

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На полигоне Липецкого района спасателями взрывотехнической группы аварийно-спасательного отряда Управления государственной противопожарной спасательной службы Липецкой области уничтожено 8 единиц взрывоопасных предметов (гранаты, снаряд, минометные мины), а также более 7 кг пороха и более 6 кг тротила, переданных на ликвидацию Следственным комитетом России по Липецкой области.