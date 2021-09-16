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В Липецке задержали подозреваемых в краже на 6 миллионов рублей

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#кража
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В Липецке задержали подозреваемых в краже на 6 миллионов рублей

Дорогостоящие приборы пропали с электроподстанций на территории строящегося микрорайона в северной части города Тамбова.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области, тамбовские оперативники задержали в Липецке двоих подозреваемых в краже.

В начале сентября с электроподстанций, расположенных на территории строящегося микрорайона в северной части города Тамбова, было похищено десять вакуумных выключателей и блоков микропроцессорной защиты.

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Владельцам нанесен предварительный ущерб в шесть миллионов рублей. УМВД России по городу Тамбову возбуждено уголовное дело по частьи 4 статьи 158 УК РФ «Кража».

Тамбовскими оперативниками получена информация о нахождении подозреваемых на автомобиле «Тойота Королла» на территории города Липецка, где они и были задержаны и доставлены в Тамбов для проведения следственных действий.

27-летний и 28-летний мужчины-иностранцы арестованы. В ходе обысков по местам возможного пребывания подозреваемых обнаружены похищенные вакуумные выключатели и блоки микропроцессорной защиты, которые после проведения соответствующих экспертиз будут возвращены законным владельцам.

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Отрабатывается причастность подозреваемых к совершению аналогичных преступлений на территории других регионов.

Фото - 68.мвд.рф
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#кража
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Комментарии (2)

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Семён

21 минуту назад
А назвать какой страны граждане эти иностранцы толерантность не позволяет?
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вова

59 минут назад
Иностранцы? Это уже не кража, это шпиёны!
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