В Липецке задержали подозреваемых в краже на 6 миллионов рублей

Дорогостоящие приборы пропали с электроподстанций на территории строящегося микрорайона в северной части города Тамбова.

В начале сентября с электроподстанций, расположенных на территории строящегося микрорайона в северной части города Тамбова, было похищено десять вакуумных выключателей и блоков микропроцессорной защиты.















Владельцам нанесен предварительный ущерб в шесть миллионов рублей. УМВД России по городу Тамбову возбуждено уголовное дело по частьи 4 статьи 158 УК РФ «Кража».

27-летний и 28-летний мужчины-иностранцы арестованы. В ходе обысков по местам возможного пребывания подозреваемых обнаружены похищенные вакуумные выключатели и блоки микропроцессорной защиты, которые после проведения соответствующих экспертиз будут возвращены законным владельцам.































Отрабатывается причастность подозреваемых к совершению аналогичных преступлений на территории других регионов.





Как сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области, тамбовские оперативники задержали в Липецке двоих подозреваемых в краже.Тамбовскими оперативниками получена информация о нахождении подозреваемых на автомобиле «Тойота Королла» на территории города Липецка, где они и были задержаны и доставлены в Тамбов для проведения следственных действий.