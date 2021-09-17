Банк ЗЕНИТ предоставляет отсрочку на 3 месяца по потребительским кредитам

Банк ЗЕНИТ запустил новую услугу «Льготный платеж» по потребительским кредитам без обеспечения. Теперь клиентам предоставляется отсрочка платежа основного долга на первые 3 месяца. Акция действует до 31 октября 2021 года.

Услуга «Льготный платеж» доступна при оформлении кредита. Подать заявку клиенты могут в мобильном приложении «Зенит Онлайн»* или на официальном сайте банка. По истечении льготного периода заемщик продолжит вносить стандартные ежемесячные платежи по кредиту.

В Банке ЗЕНИТ по потребительским кредитам действует ставка от 7,5% годовых. Максимальная сумма составляет до 5 млн рублей. Заемщики также могут взять кредит под залог автомобиля на сумму до 5 млн рублей и по ставке от 7% годовых. Под залог недвижимости ставка составит от 9,99% годовых. Максимальная сумма по программе — до 30 млн рублей, срок — до 25 лет.

*для лиц старше 6 лет

ПАО Банк ЗЕНИТ образован в 1995 году. Ключевой акционер — ПАО «Татнефть» им. В. Д. Шашина. Кредитная организация обладает широкой международной корреспондентской сетью банков-партнеров, сотрудничает более чем со 100 международными институтами в Европе, Америке и Азии. Банк ЗЕНИТ имеет рейтинги международных рейтинговых агентств на уровне В1 (Moody's), BB (Fitch) и ruА- («Эксперт РА»). Является акционером ООО «ЗЕНИТ Финанс», АО «Национальный НПФ», ООО «ЗЕНИТ Лизинг».

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