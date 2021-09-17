Политика

сегодня, 08:00

В Липецкой области открылись 893 избирательных участка

5 526
#выборы
В Липецкой области открылись 893 избирательных участка

Липчане выбирают депутатов Госдумы и областного Совета.

Сегодня в 08.00 на территории Липецкой области открылись 893 избирательных участка, из них 15 временных. Липчане выбирают депутатов Госдумы, областного Совета, Преображенского сельсовета Измалковского района, Ищенского и Сотниковского сельсоветов Краснинского района.

В этой избирательной кампании участвуют 400 кандидатов. За одно депутатское кресло борются от трех до пяти человек.

Около трехсот избирателей уже написали заявления о том, что хотят проголосовать на дому. В этом году около 11 000 жителей Липецкой области придут на выборы впервые. Они получат письменное обращение к молодому избирателю от председателя облизбиркома Юрия Алтухова.

Голосование продлится три дня - до восьми вечера 19 сентября.
5 526
#выборы

Комментарии (5)

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Гость

12 минут назад
Вот это новость! Всем новостям новость!
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Правда

24 минуты назад
Сколько денег тратится на этих дармоедов,а детей лечим с миру по нитке.Позор.
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Гость

43 минуты назад
Вот тебе бабушка и юрьев день
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Ваня

50 минут назад
Мы очень рады ! Просто счастливы !
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Коммунист

58 минут назад
А при советской власти пенсия наступала на 5 лет раньше.
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