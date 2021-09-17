Политика
сегодня, 08:00
В Липецкой области открылись 893 избирательных участка
Липчане выбирают депутатов Госдумы и областного Совета.
Сегодня в 08.00 на территории Липецкой области открылись 893 избирательных участка, из них 15 временных. Липчане выбирают депутатов Госдумы, областного Совета, Преображенского сельсовета Измалковского района, Ищенского и Сотниковского сельсоветов Краснинского района.
В этой избирательной кампании участвуют 400 кандидатов. За одно депутатское кресло борются от трех до пяти человек.
Около трехсот избирателей уже написали заявления о том, что хотят проголосовать на дому. В этом году около 11 000 жителей Липецкой области придут на выборы впервые. Они получат письменное обращение к молодому избирателю от председателя облизбиркома Юрия Алтухова.
Голосование продлится три дня - до восьми вечера 19 сентября.
В этой избирательной кампании участвуют 400 кандидатов. За одно депутатское кресло борются от трех до пяти человек.
Около трехсот избирателей уже написали заявления о том, что хотят проголосовать на дому. В этом году около 11 000 жителей Липецкой области придут на выборы впервые. Они получат письменное обращение к молодому избирателю от председателя облизбиркома Юрия Алтухова.
Голосование продлится три дня - до восьми вечера 19 сентября.
Гость
Правда
Гость
Ваня
Коммунист