В Липецкой области открылись 893 избирательных участка

Липчане выбирают депутатов Госдумы и областного Совета.

Сегодня в 08.00 на территории Липецкой области открылись 893 избирательных участка, из них 15 временных. Липчане выбирают депутатов Госдумы, областного Совета, Преображенского сельсовета Измалковского района, Ищенского и Сотниковского сельсоветов Краснинского района.



В этой избирательной кампании участвуют 400 кандидатов. За одно депутатское кресло борются от трех до пяти человек.



Около трехсот избирателей уже написали заявления о том, что хотят проголосовать на дому. В этом году около 11 000 жителей Липецкой области придут на выборы впервые. Они получат письменное обращение к молодому избирателю от председателя облизбиркома Юрия Алтухова.



Голосование продлится три дня - до восьми вечера 19 сентября.

