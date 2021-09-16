сегодня, 15:16
Ельчанин оставил телефон на лавочке и потерял деньги с банковского счета
В полицию Ельца поступило сообщение от 21-летнего местного жителя о том, что с его личного счёта неизвестный похитил 11 500 рублей.
Сотрудникам полиции удалось установить личность подозреваемой. Ей оказалась 48-летняя ельчанка, которая в своих признательных показаниях объяснила, что нашла телефон на лавочке и решила забрать себе. Вернувшись домой, она вставила сим-карту из найденного телефона в свой и с помощью сообщений проверила, привязан ли номер телефона к банковской карте и какой на ней баланс. После чего она перевела на свою банковскую карту 8 000 рублей, которые потратила на продукты питания и одежду, а через несколько дней совершила покупки в интернет-магазинах на сумму 3 500 рублей.
В отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело. Женщина находится под подпиской о невыезде. Телефон вернули владельцу, сообщает штаб ОМВД России по Ельцу.
SS
Банковская карта того чувака