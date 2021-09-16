Ельчанин оставил телефон на лавочке и потерял деньги с банковского счета

В полицию Ельца поступило сообщение от 21-летнего местного жителя о том, что с его личного счёта неизвестный похитил 11 500 рублей.

Ельчанин отдыхал в одном из кафе в компании знакомых. Спустя некоторое время молодой человек решил отправиться домой, однако вызвать такси он не смог, потому что понял, что потерял сотовый телефон. Дойдя до ближайшей стоянки такси, он уехал домой. Через несколько дней он решил проверить баланс банковской карты, привязанной к его мобильному телефону, и обнаружил, что с неё произошло незаконное списание денежных средств на неизвестное ему имя.



Сотрудникам полиции удалось установить личность подозреваемой. Ей оказалась 48-летняя ельчанка, которая в своих признательных показаниях объяснила, что нашла телефон на лавочке и решила забрать себе. Вернувшись домой, она вставила сим-карту из найденного телефона в свой и с помощью сообщений проверила, привязан ли номер телефона к банковской карте и какой на ней баланс. После чего она перевела на свою банковскую карту 8 000 рублей, которые потратила на продукты питания и одежду, а через несколько дней совершила покупки в интернет-магазинах на сумму 3 500 рублей.



В отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело. Женщина находится под подпиской о невыезде. Телефон вернули владельцу, сообщает штаб ОМВД России по Ельцу.