Общество

сегодня, 14:45

В Ельце открыли мост

1 535
#мост #Елец
1
В Ельце открыли мост

На нижних ярусах моста строительные работы ещё продолжаются.

Сегодня в Ельце состоялось открытие автомобильного железобетонного моста через реку Быстрая Сосна. По традиции, первыми по мосту поехали грузовики и автобус, в котором был и глава Ельца Евгений Боровских.

Ширина моста - 16 метров, каждой полосы, а всего их четыре, - 3,5 метра.

- Событие для города очень значимое, два года назад - в августе 2019 года у нас ещё не было ничего:  ни проектной документации, ни понимания, как финансировать, - отметил Евгений Боровских. - Обновлённый мост уже может принять движение, да, работы ещё не завершены, но сегодня мы технически пускаем движение. Все последующие работы будут проходить на нижних ярусах моста и обывателям будут не видны.


Атмосферу праздника на открытии моста создавали юные скрипачи Детской школы искусств №1, воспитанники студии эстрадного вокала Городского дворца культуры и мажоретки.

Фото - скриншот с видео instagram.com/evgeny_borovskih
1 535
#мост #Елец
1

Комментарии (1)

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Сенатор с Тербунов

сегодня, 15:05
Ну все, пора переносить областной центр в Елец...
ответить

Еще в рубрике

Архитектурный облик центра Липецка пострадал из-за отсутствия законов
#связь #архитектура
6
Архитектурный облик центра Липецка пострадал из-за отсутствия законов

сегодня, 14:20

Общество
Росстат: Липецкая область – на 19 месте по числу личных авто
#автомобили
10
Росстат: Липецкая область – на 19 месте по числу личных авто

сегодня, 12:58

Общество
На улице Баумана снесут киоски
#снос #киоск #аренда
8
На улице Баумана снесут киоски

сегодня, 11:58

Общество
«Атмосфера обалденная»: водное шоу в Липецке будут показывать каждые выходные
#Дворец спорта «Звездный» #реконструкция
49
«Атмосфера обалденная»: водное шоу в Липецке будут показывать каждые выходные

сегодня, 11:43

Общество
Подрядчик благоустройства сквера у Комсомольского пруда может избежать банкротства
#благоустройство #банкротство
5
Подрядчик благоустройства сквера у Комсомольского пруда может избежать банкротства

сегодня, 11:15

Общество
Питание в школьных столовых устраивает 55% детей и родителей
#питание #школа #отзывы
11
Питание в школьных столовых устраивает 55% детей и родителей

сегодня, 10:35

Общество