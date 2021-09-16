В Ельце открыли мост

На нижних ярусах моста строительные работы ещё продолжаются.

Атмосферу праздника на открытии моста создавали юные скрипачи Детской школы искусств №1, воспитанники студии эстрадного вокала Городского дворца культуры и мажоретки.





Фото - скриншот с видео instagram.com/evgeny_borovskih



Сегодня в Ельце состоялось открытие автомобильного железобетонного моста через реку Быстрая Сосна. По традиции, первыми по мосту поехали грузовики и автобус, в котором был и глава Ельца Евгений Боровских.Ширина моста - 16 метров, каждой полосы, а всего их четыре, - 3,5 метра.- Событие для города очень значимое, два года назад - в августе 2019 года у нас ещё не было ничего: ни проектной документации, ни понимания, как финансировать, - отметил Евгений Боровских. - Обновлённый мост уже может принять движение, да, работы ещё не завершены, но сегодня мы технически пускаем движение. Все последующие работы будут проходить на нижних ярусах моста и обывателям будут не видны.