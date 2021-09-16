В России
55 минут назад
Российские авиакомпании начали повышать зарплату пилотам
Крупнейшие российские авиакомпании вступили в гонку по оплате труда пилотов из-за их нехватки, выяснили «Известия». Сразу несколько перевозчиков планируют в ближайшее время повысить зарплату летчиков, а кто-то из игроков это уже сделал.
Двухэтапное повышение зарплаты планируется в «Аэрофлоте», сообщил «Известиям» источник в группе. По его словам, параметры не определены и решение пока не принято, но первый этап намечен на начало ноября и предполагает существенное увеличение оплаты труда экипажей. Собеседник добавил, что один из рассматриваемых вариантов — повышение зарплат летчиков на 20-25%.
В авиакомпании «Россия», входящей в группу «Аэрофлот», зарплата пилотов в ближайшее время выйдет на допандемийный уровень, сказал «Известиям» официальный представитель компании Сергей Стариков.
Гендиректор авиакомпании «Победа» Андрей Калмыков пообещал командирам воздушных судов сделать их зарплаты выше, чем в других компаниях, следует из обращения главы лоукостера, направленного пилотам в начале сентября (есть у «Известий»).
В S7 заработок пилотов планируется вернуть на «доковидный» уровень с 1 ноября, указано в сообщении профсоюза пилотам (есть у «Известий»). В конце прошлого года зарплаты пилотов S7 на самолетах Airbus A320 и Boeing 737 сократились на 15-25% при налете в 90 часов, рассказал «Известиям» источник в компании.
Пресс-секретарь S7 Group Ирина Дунькова подтвердила, что сейчас обсуждается внесение изменений в положение об оплате труда пилотам.
Nordwind повысила оплату труда летчиков с начала сентября, сообщил «Известиям» источник в компании. По его словам, командирам воздушных судов Airbus A330 и Boeing 777 за 90 часов налета стали выплачивать более 540 тыс. рублей, а вторым пилотам — свыше 400 тыс. рублей.
Двухэтапное повышение зарплаты планируется в «Аэрофлоте», сообщил «Известиям» источник в группе. По его словам, параметры не определены и решение пока не принято, но первый этап намечен на начало ноября и предполагает существенное увеличение оплаты труда экипажей. Собеседник добавил, что один из рассматриваемых вариантов — повышение зарплат летчиков на 20-25%.
В авиакомпании «Россия», входящей в группу «Аэрофлот», зарплата пилотов в ближайшее время выйдет на допандемийный уровень, сказал «Известиям» официальный представитель компании Сергей Стариков.
Гендиректор авиакомпании «Победа» Андрей Калмыков пообещал командирам воздушных судов сделать их зарплаты выше, чем в других компаниях, следует из обращения главы лоукостера, направленного пилотам в начале сентября (есть у «Известий»).
В S7 заработок пилотов планируется вернуть на «доковидный» уровень с 1 ноября, указано в сообщении профсоюза пилотам (есть у «Известий»). В конце прошлого года зарплаты пилотов S7 на самолетах Airbus A320 и Boeing 737 сократились на 15-25% при налете в 90 часов, рассказал «Известиям» источник в компании.
Пресс-секретарь S7 Group Ирина Дунькова подтвердила, что сейчас обсуждается внесение изменений в положение об оплате труда пилотам.
Nordwind повысила оплату труда летчиков с начала сентября, сообщил «Известиям» источник в компании. По его словам, командирам воздушных судов Airbus A330 и Boeing 777 за 90 часов налета стали выплачивать более 540 тыс. рублей, а вторым пилотам — свыше 400 тыс. рублей.