Возможности профессионального обучения и повышение престижа рабочих профессий

На площадке регионального отделения РСПП состоялся очередной бизнес-завтрак, в котором приняли участие представители более 35 компаний. Учитывая современные реалии, уже традиционно, встреча проходила в онлайн – формате. Участники бизнес-завтрака познакомились с возможностями получения бесплатного дополнительного образования в рамках федерального проекта «Содействие занятости» национального проекта «Демография», а также опытом организаций по повышению престижа рабочих профессий.

Встречу вступительным словом открыла Ольга Митрохина – заместитель Председателя Правления - Исполнительный директор «СППЛО», которая отметила, что изменения социально-экономических и технико-технологических условий, в которых происходит процесс самоопределения современного человека, требует пересмотра общепринятых подходов к организации и ведению профориентационной работы. В настоящее время существует необходимость сбалансировать профессионально-карьерные намерения человека с потребностями экономики в квалифицированных кадрах определенного профиля и уровня подготовки в регионе. Впервые участниками нашего мероприятия стали представители агропромышленного комплекса ООО УК «Зеленая Долина» и директор Корочанского сельскохозяйственного техникума из Белгородской области, которые поделились своим, несомненно, уникальным опытом формирования и развития персонала.



О возможности принять участие гражданам в бесплатных образовательных программах в рамках федерального проекта «Содействие занятости» национального проекта «Демография» в регионе, рассказала Голенских Светлана, начальник отдела профессионального обучения и реализации национальных проектов Управления социальной политики Липецкой области.



Пройти обучение для дальнейшего трудоустройства или сохранения занятости возможно как по компетенциям WorldSkills, так и по образовательным программам Липецкого филиала Российской академии народного хозяйства и государственной службы, Липецкого государственного технического университета, Томского государственного университета и иных образовательных организаций. Участниками могут быть следующие категории граждан: ищущие работу и обратившиеся в органы службы занятости, включая безработных; лица в возрасте 50-ти лет и старше, лица предпенсионного возраста, женщины, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех лет, женщины, не состоящие в трудовых отношениях и имеющие детей дошкольного возраста. Формат обучения различный. Дистанционный формат подойдет тем, кто не имеет возможности посещать образовательную организацию. В основном это касается тех курсов, где практическая часть занятий может проходить удаленно. Обучение же по рабочей профессии, напротив, возможно только очно. Длительность программ - от двух недель до трех месяцев. По окончании курса будет выдан документ установленного образца. Интенсив рассчитан на период до 2024 года. Подать заявку для получения новых компетенций, актуальных для дальнейшего трудоустройства, либо сохранения занятости, можно через портал «Работа в России». В Липецкой области подали заявки уже более 2000 жителей и около 80 уже завершили обучение.



Опытом повышения престижа рабочих профессий поделился Воеков Николай Иванович, заместитель Генерального директора по организационным вопросам ООО «Лебедянский машиностроительный завод», который отметил, что на территории ООО «ЛМЗ» создан Учебный центр, на базе которого организовано профессиональное обучение работников предприятия по многим специальностям в форматах «профессиональная подготовка», «переподготовка», «повышение квалификации». Обучение проводится по специально разработанным программам профессионального обучения непрерывно в течение всего года в соответствии с утвержденными календарными учебными графиками. В Учебном центре также проводятся занятия со школьниками, которые отбираются представителями завода после 8 класса. Один раз в неделю ребята осваивают навыки по таким дисциплинам, как: черчение, компьютерные технологии, охрана труда, техника безопасности, технология машиностроения и другие. Инвестиции в подготовку высококвалифицированных кадров являются основой для долгосрочного успеха любой компании, - отметил Николай Иванович Воеков.



Опытом построения системы развития персонала и совместного взаимодействия поделились гости нашего мероприятия: Юдина Екатерина, начальник управления подбора и обучения «УК Зеленая долина» и Рожкова Светлана, директор Корочанского сельскохозяйственного техникума. Группа компаний «Зеленая Долина» — динамично развивающийся агрохолдинг, специализирующийся на молочном животноводстве и производстве высококачественных кормов. Холдинг осуществляет свою деятельность в 7 муниципалитетах Белгородской области, объединяя ряд крупных предприятий, и является «якорным» предприятием для Корочанского сельскохозяйственного техникума.



Юдина Екатерина и Рожкова Светлана рассказали о совместных проектах и планах развития, концепциях, взаимодействии. Ключевыми этапами развития персонала в ГК «Зеленая Долина» являются: зарождение ценностей, интенсивное самоопределение, получение ремесла, наращивание компетенций, творческое созидание и отдача. В рамках данных этапов развития запущен проект «АГРО ЛЮБОВЬ», который позволяет привить любовь к животным и сформировать первые навыки ухода у детей дошкольного возраста; организуются выездные экскурсии на комплексы АПХ «Зеленая Долина»; продолжается профориентационная работа; созданы мастерские по компетенциям, учебные классы; запущены научно-производственные площадки и многое другое.



Завершая встречу, Ольга Митрохина, заместитель Председателя Правления - Исполнительный директор Липецкого отделения РСПП, поблагодарила участников встречи за опыт, которым они поделились, отметив, что в стремительно развивающихся условиях необходимо обучаться, развиваться, поддерживать свои компетенции, приобретать новые навыки и знания на протяжении всей своей профессиональной деятельности и жизни. Надеемся, что в регионе и в дальнейшем будет проводится большая работа по формированию у подрастающего поколения представления о востребованности технических специальностей путем профориентационной работы как со стороны высших и средних учебных заведений, так и со стороны промышленных предприятий.

