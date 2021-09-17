Доброе утро, Липецк!

На календаре пятница, и это не может не радовать. Сегодня в городе уже начнется голосование на выборах. Для подвоза к избирательным участкам специально пустят транспорт. В выходные липчан ждут различные активности — от женских выставок и баскетбольных соревнований до большого субботника и исторической экскурсии. А вечером в субботу или воскресенье можно сходить на водное шоу к ДС «Звездный».

Погода



В Липецке 17 сентября ожидается переменная облачность, без осадков. Температура днем будет от +13 до +15 градусов. Ветер северный, 4-9 м/с.



День 17 сентября стал самым теплым в Липецке в 1957 году, тогда в городе было +29. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1942 году – 0 градусов.



Транспорт



С 17 по 19 сентября на городские улицы выпустят дополнительные автобусы для подвоза липчан к избирательным участкам. На временных маршрутах проезд будет бесплатным.



Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Департамент транспорта (@deptrans_lip)



Как в кафе



Ирина из Липецка предлагает побаловать себя завтраком не хуже, чем в кафе.



Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от @iperess_cake



Для того, чтобы рассказать, как вы встречаете новый день, выкладывайте свои фото и видео в Instagram с хештегом #доброеутро_Липецк. Мы будем рады вашим рецептам, руководствам по утренней зарядке и просто интересным фото.



Прививка на шоппинге



В ближайшие дни мобильные пункты вакцинации от COVID-19 будут работать в двух торговых центрах.







Выборы



С 17 по 19 сентября жители Липецка будут выбирать новый состав областного Совета депутатов и голосовать за кандидатов в Госдуму. В этом году за депутатские места в области будут бороться более 400 кандидатов, которые баллотируются в составах партийных списков и по одномандатным округам. 17, 18 и 19 сентября избиратели будут получать на руки по 4 бюллетеня: два - по выборам в Госдуму, еще два – в облсовет.



Школьное питание



Сегодня завершает свою работу «горячая линия» по школьному питанию. Задать все интересующие вопросы и рассказать свое мнение о качестве услуги можно санитарным врачам сегодня до 14:00. Обращения принимают по телефонам 30-88-25 и 30-88-30.



Бесплатный спектакль



17 сентября в 16:00 театр танца «Параллели» начнет



Женские выставки



17 сентября в 17:00 в Историко-культурном музее (Октябрьская,57), состоится открытие сразу двух выставок, посвященных женщинам. Одна из них – «Дамские секреты» - принадлежит коллекционеру и букинисту Марине Багровой. На ней будет представлено около 200 экспонатов конца XIX - начала XX века, раскрывающих вечные женские темы. Вторая экспозиция – «Кружево в моде XX века» из коллекции Галины Новиковой – представит около 100 экспонатов, среди которых платья, комплекты, отдельные элементы одежды, а также аксессуары.



Липецкий Кубок Чистоты



18 сентября в Липецке начнется экологический турнир «Липецкий Кубок Чистоты». Активисты выйдут на субботники на три участка. Это Каменный лог, пешеходный мост через овраг на улице 40лет Октября и площадка за ДК «Городской» (Тракторный). Присоединиться к большому субботнику можно



Осенняя ярмарка



19 сентября с 8:00 до 16:00 у областного ДК (Космонавтов, 54а) будет работать ярмарка «Дары осени». На прилавках будут мясная и молочная продукция, бакалейные товары, копчености, чай, специи, продукция пчеловодства, овощи и фрукты нового урожая, зерно.



Уличный баскетбол



С 18 по 19 сентября на стадионе «Янтарь» пройдет чемпионат Липецкой области по уличному баскетболу. Состав команды – до шести игроков и один тренер. Официальные заявки в двух экземплярах и требуемые документы должны быть представлены в комиссию по допуску в день официального приезда до начала соревнований. Комиссия по допуску будет работать на месте проведения соревнований с 09:00.



Прогулка с гидом



Экскурсия по Нижнему парку «Урок кокеткам, или Липецкие воды» (16+) начнется от главного входа в парк 18 сентября в 12:00. Экскурсия названа также, как и скандальная пьеса князя Шаховского. Он посещал модный курорт липецких минеральных вод в начале XIX века и наблюдал за романтическими историями бомонда, отдыхающего в Липецке. Основное действие пьесы разворачивалось именно в будущем Нижнем парке. Премьера пьесы, которая состоялась в 1815 году в малом императорском театре Санкт-Петербурга, стала скандалом, так как многие випы того времени узнали в героях себя.



Водное шоу



На этой неделе на площади у ДС «Звездный» торжественно открыли новый светомузыкальный плоскостной фонтан. И мы готовы сообщить график его работы. Он будет работать ежедневно с 10:00 до 22:00 в обычном режиме, а по выходным и праздникам с 19:30 до 21:00 показывать водное шоу.



В Липецке 17 сентября ожидается переменная облачность, без осадков. Температура днем будет от +13 до +15 градусов. Ветер северный, 4-9 м/с.День 17 сентября стал самым теплым в Липецке в 1957 году, тогда в городе было +29. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1942 году – 0 градусов.С 17 по 19 сентября на городские улицы выпустят дополнительные автобусы для подвоза липчан к избирательным участкам. На временных маршрутах проезд будет бесплатным.Ирина из Липецка предлагает побаловать себя завтраком не хуже, чем в кафе.Для того, чтобы рассказать, как вы встречаете новый день, выкладывайте свои фото и видео в Instagram с хештегом #доброеутро_Липецк. Мы будем рады вашим рецептам, руководствам по утренней зарядке и просто интересным фото.В ближайшие дни мобильные пункты вакцинации от COVID-19 будут работать в двух торговых центрах.С 17 по 19 сентября жители Липецка будут выбирать новый состав областного Совета депутатов и голосовать за кандидатов в Госдуму. В этом году за депутатские места в области будут бороться более 400 кандидатов, которые баллотируются в составах партийных списков и по одномандатным округам. 17, 18 и 19 сентября избиратели будут получать на руки по 4 бюллетеня: два - по выборам в Госдуму, еще два – в облсовет.Сегодня завершает свою работу «горячая линия» по школьному питанию. Задать все интересующие вопросы и рассказать свое мнение о качестве услуги можно санитарным врачам сегодня до 14:00. Обращения принимают по телефонам 30-88-25 и 30-88-30.17 сентября в 16:00 театр танца «Параллели» начнет онлайн-трансляцию концерта с новыми номерами и спектакль «Мама». Также сегодня театр будет набирать новых артистов. Прием очных заявок в Доме детского творчества «Городской» (Космонавтов,2) начнут в 15:00.17 сентября в 17:00 в Историко-культурном музее (Октябрьская,57), состоится открытие сразу двух выставок, посвященных женщинам. Одна из них – «Дамские секреты» - принадлежит коллекционеру и букинисту Марине Багровой. На ней будет представлено около 200 экспонатов конца XIX - начала XX века, раскрывающих вечные женские темы. Вторая экспозиция – «Кружево в моде XX века» из коллекции Галины Новиковой – представит около 100 экспонатов, среди которых платья, комплекты, отдельные элементы одежды, а также аксессуары.18 сентября в Липецке начнется экологический турнир «Липецкий Кубок Чистоты». Активисты выйдут на субботники на три участка. Это Каменный лог, пешеходный мост через овраг на улице 40лет Октября и площадка за ДК «Городской» (Тракторный). Присоединиться к большому субботнику можно здесь 19 сентября с 8:00 до 16:00 у областного ДК (Космонавтов, 54а) будет работать ярмарка «Дары осени». На прилавках будут мясная и молочная продукция, бакалейные товары, копчености, чай, специи, продукция пчеловодства, овощи и фрукты нового урожая, зерно.С 18 по 19 сентября на стадионе «Янтарь» пройдет чемпионат Липецкой области по уличному баскетболу. Состав команды – до шести игроков и один тренер. Официальные заявки в двух экземплярах и требуемые документы должны быть представлены в комиссию по допуску в день официального приезда до начала соревнований. Комиссия по допуску будет работать на месте проведения соревнований с 09:00.Экскурсия по Нижнему парку «Урок кокеткам, или Липецкие воды» (16+) начнется от главного входа в парк 18 сентября в 12:00. Экскурсия названа также, как и скандальная пьеса князя Шаховского. Он посещал модный курорт липецких минеральных вод в начале XIX века и наблюдал за романтическими историями бомонда, отдыхающего в Липецке. Основное действие пьесы разворачивалось именно в будущем Нижнем парке. Премьера пьесы, которая состоялась в 1815 году в малом императорском театре Санкт-Петербурга, стала скандалом, так как многие випы того времени узнали в героях себя.На этой неделе на площади у ДС «Звездный» торжественно открыли новый светомузыкальный плоскостной фонтан. И мы готовы сообщить график его работы. Он будет работать ежедневно с 10:00 до 22:00 в обычном режиме, а по выходным и праздникам с 19:30 до 21:00 показывать водное шоу.