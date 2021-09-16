Пьющая мать — горе в семье: в Липецкой области вдову будут судить за жестокое обращение с сыном

Хотя женщина уже встала на пусть исправления.

В другой раз - вечером 16 июня этого года мать по пьяни толкнула мальчика рукой в правое плечо, отчего ребёнок упал на пол. Поздно вечером 24 июня нетрезвая женщина и вовсе закрыла входную дверь в дом, оставив сына во дворе без присмотра больше чем на час. Кроме того, мать регулярно осыпала ребёнка грубыми нецензурными оскорблениями.







Подозреваемая - вдова, ранее не была судима.

Прокурор Добринского района направил в суд уголовное дело в отношении 50-летней жительницы Добринского района по статье 156 УК РФ по факту ненадлежащего исполнения обязанностей по воспитанию ребёнка и жестокого обращения с ним.50-летняя женщина с августа 2020-го года по июнь 2021 года шесть раз привлекалась к административной ответственности по статье 5.35 КоАП РФ за неисполнение или ненадлежащее исполнение родителями обязанностей по содержанию, воспитанию, обучению, защите прав и интересов несовершеннолетних. Протоколы по этой статье на неё составляли в 2020 году 19 августа, 16 сентября, 25 ноября и 9 декабря, в 2021 году — 7 апреля и 6 июня. Но предупреждения и штрафы страдающую запоями женщину не вразумили. На неё продолжали жаловаться случайные очевидцы жестокого «воспитательного» процесса. Так, в начале июня этого года, будучи пьяной, она на глазах прохожих отвесила сыну пощёчину.- Основанием для проведения доследственной проверки по факту жестокого обращения матери с сыном стало сообщение, поступившее 24 июня от неравнодушного человека на аккаунт СУ СК России по Липецкой области в социальной сети Инстаграм, в котором говорилось, что женщина злоупотребляет спиртным и плохо исполняет обязанности во воспитанию сына, - отметили в пресс-службе прокуратуры Липецкой области. - Теперь подозреваемой грозит наказание в плоть до 3 лет лишения свободы.Добавим, что сейчас женщина встала на путь исправления. Мать устроилась на работу, не пьет. Ребенок оформлен в детский сад. Ситуация в семье находится на контроле органов профилактики.Кроме того, женщина прошла курс лечения у нарколога и в августе этого года взята под наблюдение в профилактическую группу.