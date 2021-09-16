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сегодня, 11:58
Правительство РФ утвердило перечень услуг для получения спортивного налогового вычета
Оформить вычет можно будет в налоговой инспекции или через работодателя.
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин утвердил перечень услуг для получения так называемого спортивного налогового вычета.
Россияне смогут получать "спортивный" налоговый вычет, начиная с 2022 года. Такой механизм позволяет уменьшить налоговый платёж или вернуть уже уплаченный в течение года НДФЛ. Предоставляя налоговые вычеты, государство участвует в софинансировании социально-значимых расходов граждан, - отмечается на сайте Правительства РФ.
В списке физкультурно-оздоровительные услуги, услуги по обеспечению участия в физкультурных мероприятиях, разработка тренировочных планов и программ занятий физкультурой. Если человек обращался в организации, которые предоставляют такие услуги и платил деньги, например, приобретал абонемент в фитнес-центр или бассейн, он сможет заявить эти расходы к налоговому вычету.
Максимальная сумма годовых затрат на физкультуру и спорт, с которых можно будет получить налоговый вычет, - 120 тысяч рублей. Возврату подлежат 13% от потраченной суммы, то есть, до 15,6 тысяч рублей (13% от максимальной суммы в 120 тысяч рублей). Заявить "спортивный" вычет по НДФЛ налогоплательщики смогут по расходам, которые они понесут в 2022 году.
Для получения "спортивного" вычета требуется, чтобы организация, предоставляющая физкультурно-оздоровительные услуги, была включена в специальный перечень.
Для включения в перечень организация должна соответствовать ряду критериев.
Во-первых, физкультура и спорт должны быть основным видом деятельности. Во-вторых, в штате должны работать сотрудники, имеющие профильное образование не ниже среднего профессионального. В-третьих, организации не должно быть в реестре недобросовестных поставщиков товаров и услуг, - говорится на сайте кабмина.
Оформить вычет можно будет в налоговой инспекции или через работодателя. Для подтверждения расходов потребуется кассовый чек и договор о предоставлении услуг. Вычет также смогут получить родители за детей в возрасте до 18 лет.
Изменения в Налоговый кодекс, благодаря которым в России появился налоговый вычет для людей, занимающихся физкультурой и спортом, были приняты по поручению Президента России в апреле 2021 года. Новый вычет пополнил линейку социальных налоговых вычетов. Они предоставляются тем, кто тратит деньги на покупку лекарств или лечение, оплачивает учёбу, вкладывается в негосударственное пенсионное обеспечение, добровольное пенсионное страхование и страхование жизни, занимается благотворительностью, - говорится в сообщении.
Россияне смогут получать "спортивный" налоговый вычет, начиная с 2022 года. Такой механизм позволяет уменьшить налоговый платёж или вернуть уже уплаченный в течение года НДФЛ. Предоставляя налоговые вычеты, государство участвует в софинансировании социально-значимых расходов граждан, - отмечается на сайте Правительства РФ.
В списке физкультурно-оздоровительные услуги, услуги по обеспечению участия в физкультурных мероприятиях, разработка тренировочных планов и программ занятий физкультурой. Если человек обращался в организации, которые предоставляют такие услуги и платил деньги, например, приобретал абонемент в фитнес-центр или бассейн, он сможет заявить эти расходы к налоговому вычету.
Максимальная сумма годовых затрат на физкультуру и спорт, с которых можно будет получить налоговый вычет, - 120 тысяч рублей. Возврату подлежат 13% от потраченной суммы, то есть, до 15,6 тысяч рублей (13% от максимальной суммы в 120 тысяч рублей). Заявить "спортивный" вычет по НДФЛ налогоплательщики смогут по расходам, которые они понесут в 2022 году.
Для получения "спортивного" вычета требуется, чтобы организация, предоставляющая физкультурно-оздоровительные услуги, была включена в специальный перечень.
Для включения в перечень организация должна соответствовать ряду критериев.
Во-первых, физкультура и спорт должны быть основным видом деятельности. Во-вторых, в штате должны работать сотрудники, имеющие профильное образование не ниже среднего профессионального. В-третьих, организации не должно быть в реестре недобросовестных поставщиков товаров и услуг, - говорится на сайте кабмина.
Оформить вычет можно будет в налоговой инспекции или через работодателя. Для подтверждения расходов потребуется кассовый чек и договор о предоставлении услуг. Вычет также смогут получить родители за детей в возрасте до 18 лет.
Изменения в Налоговый кодекс, благодаря которым в России появился налоговый вычет для людей, занимающихся физкультурой и спортом, были приняты по поручению Президента России в апреле 2021 года. Новый вычет пополнил линейку социальных налоговых вычетов. Они предоставляются тем, кто тратит деньги на покупку лекарств или лечение, оплачивает учёбу, вкладывается в негосударственное пенсионное обеспечение, добровольное пенсионное страхование и страхование жизни, занимается благотворительностью, - говорится в сообщении.