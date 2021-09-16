Общество

сегодня, 10:35

Питание в школьных столовых устраивает 55% детей и родителей

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#питание #школа #отзывы
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Питание в школьных столовых устраивает 55% детей и родителей

Елецкие школьники и их родители выставляют оценки через QR-коды. Отзывы проанализировали за первые две недели учебного года.

С начала нового учебного года ученикам елецких школ и их родителям было предложено оценить качество услуг по питанию, пройдя опрос с помощью QR-кода, размещенного в столовых, на сайтах образовательных учреждений и информационных стендах.

- 10 сентября итоги опроса показали, что удовлетворены ассортиментом предлагаемой продукции более 56% голосовавших, культурой обслуживания персонала столовой- более 71%, качеством приготовления блюд - более 55%, а санитарным состоянием зала столовой и раздачи - более 75%, - сообщает управление образования Ельца.

Питание в школах организовано в несколько смен с соблюдением мер санитарной безопасности. На информационных стендах размещено двухнедельное меню и ежедневное фактическое меню с указанием наименования и выхода блюд. В школах есть графики посещения школьной столовой. На линии раздачи для визуального контроля за объемом отпускаемых порций готовых блюд выставляются контрольные блюда горячего завтрака и обеда.
3 334
#питание #школа #отзывы
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Комментарии (3)

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Родитель

12 минут назад
Зачем детям давать морскую капусту? её не каждый взрослый есть, а дети и подавно. Почему вместо мясной котлеты подаётся луковая котлета, которая аж рассыпается. Почему в меню стоят салаты, винегреты, но детям их не дают, обнаглели на столько, что даже компоты, указанные в меню тоже не дают. Почему за одну и ту же стоимость многодетные получают + супы, а платники не получают. Сколько уже поменялось поставщиков питания, а бардак со школьным питанием не прекращается.
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Алекс

44 минуты назад
Только елец,а липецкие дети что довольны,приходят животы болят а деньги отдай обязательно
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А

сегодня, 10:42
Вот хотелось бы посмотреть чем кормят мамаши тех детей , которые не довольны питанием? Мишленовскую еду готовят? Как не посмотришь, что дома, что в кафе эти "родители" своих чад кормят роллали, пиццами... Пускай отказываются и кормят, в лучшем случаее, бутербродами
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