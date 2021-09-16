Питание в школьных столовых устраивает 55% детей и родителей

Елецкие школьники и их родители выставляют оценки через QR-коды. Отзывы проанализировали за первые две недели учебного года.

С начала нового учебного года ученикам елецких школ и их родителям было предложено оценить качество услуг по питанию, пройдя опрос с помощью QR-кода, размещенного в столовых, на сайтах образовательных учреждений и информационных стендах.



- 10 сентября итоги опроса показали, что удовлетворены ассортиментом предлагаемой продукции более 56% голосовавших, культурой обслуживания персонала столовой- более 71%, качеством приготовления блюд - более 55%, а санитарным состоянием зала столовой и раздачи - более 75%, - сообщает управление образования Ельца.



Питание в школах организовано в несколько смен с соблюдением мер санитарной безопасности. На информационных стендах размещено двухнедельное меню и ежедневное фактическое меню с указанием наименования и выхода блюд. В школах есть графики посещения школьной столовой. На линии раздачи для визуального контроля за объемом отпускаемых порций готовых блюд выставляются контрольные блюда горячего завтрака и обеда.