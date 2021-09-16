Политика

сегодня, 10:24

Евгения Фрай: «С Тарасенко нас объединяет искреннее желание помогать людям»

287
#Выборы 2021
2
Евгения Фрай: «С Тарасенко нас объединяет искреннее желание помогать людям»

На выборах, которые пройдут в конце недели, будет сформирован новый состав Государственной думы на ближайшие пять лет. Жители Липецкой области смогут голосовать в течение трёх дней — с 17 по 19 сентября. Половина депутатов избирается по партийным спискам, другая — по одномандатным округам.

По Левобережному избирательному округу №115 выдвинут действующий депутат Михаил Тарасенко. Его участие в избирательной кампании поддержано партией «Единая Россия» и Горно-металлургическим профсоюзом России.

Высокую оценку работе Михаила Тарасенко уже дали многие известные жители Липецкой области – металлурги, ветераны отрасли, представители органов власти и общественных организаций. Директор Благотворительного фонда социальной защиты «Милосердие» Евгения Фрай отметила значимость сотрудничества с Тарасенко в сфере развития социальных программ.

«Мы тесно сотрудничаем с волонтёрами НЛМК, общественными организациями, местными органами власти, депутатами всех уровней. По многим программам советуемся с Михаилом Тарасенко – для меня он давно стал добрым товарищем. Его мнение и советы – как опытного депутата и видного эксперта в социальной политике – очень помогают. Нас объединяет искреннее желание помогать людям. Уверена, что Михаил Васильевич продолжит работу в Госдуме».



Оплата публикации произведена за счет средств избирательного фонда кандидата в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 115 «Липецкая область – Левобережный одномандатный избирательный округ» Тарасенко Михаила Васильевича.
287
#Выборы 2021
2

Еще в рубрике

Валерий Синюц: «Свой авторитет Михаил Тарасенко заслужил работой»
#Выборы 2021
Валерий Синюц: «Свой авторитет Михаил Тарасенко заслужил работой»

вчера, 10:37

Политика
Мягкая сила ПАРТИИ ПЕНСИОНЕРОВ
#Выборы 2021
Мягкая сила ПАРТИИ ПЕНСИОНЕРОВ

вчера, 08:00

Политика
Владимир Настич: «Тарасенко прошёл путь «от рядового до генерала», сохранив человечность и принципиа...
#Выборы 2021
Владимир Настич: «Тарасенко прошёл путь «от рядового до генерала», сохранив человечность и принципиа...

14.09.2021 10:37

Политика
Партия пенсионеров — партия для всех
#Выборы 2021
Партия пенсионеров — партия для всех

14.09.2021 08:00

Политика
Координатор Липецкого отделения ЛДПР Анатолий Емельянов: «ЛДПР — это партия простых людей»
#Выборы 2021
Координатор Липецкого отделения ЛДПР Анатолий Емельянов: «ЛДПР — это партия простых людей»

13.09.2021 20:00

Политика
Сергей Мельник: «Тарасенко - народный депутат в прямом смысле»
#Выборы 2021
Сергей Мельник: «Тарасенко - народный депутат в прямом смысле»

13.09.2021 15:50

Политика