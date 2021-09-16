Происшествия

сегодня, 10:28

Липчанин за два дня совершил пять краж из магазинов

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#кража #магазин
Липчанин за два дня совершил пять краж из магазинов

Злоумышленник воровал технику. На шестой краже его поймали за руку.

Мировой судья участка № 18 Советского района рассмотрела материалы уголовного дела по обвинению жителя Липецка в пяти кражах и одном покушении на кражу. Серийный вор орудовал в магазинах города в декабре 2020 года.

За два дня, 7 и 10 декабря, безработный липчанин умудрился пять обокрасть магазины техники. Мужчина воровал наушники, компьютерную технику, унес саундбар, цепную электрическую пилу. Липчанин успел наворовать различной техники примерно на 140 000 рублей. Мужчина погорел на очередной краже компьютерной периферии. Он набрал с прилавков товаров на 3 976 рублей, но злоумышленника заметил и остановил охранник. Позже была доказана причастной вора и к других аналогичным кражам, произошедшим в начале декабря.

Подсудимый согласился с предъявленным ему обвинением и планирует возместить магазинам ущерб после того, как найдет работу. За кражи суд наказал липчанина 480 часами обязательных работ.

509
#кража #магазин

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