Еще 120 липчан получат выплаты за многострадальный долгострой

Апелляция оставила в силе определение арбитражного суда Липецкой области об обязании Фонда защиты прав граждан - участников долевого строительства производить выплату возмещения всем гражданам, включенным в реестр требований участников строительства долгостроя на улице 50 лет НЛМК.

15 лет назад на улице 50 лет НЛМК в Липецке начали возводить жилой комплекс, в котором ни один участник долевого строительства до сих пор не получил жилье. Были затронуты интересы порядка 300 граждан. Решением арбитражного суда Липецкой области застройщик ООО «СУ-10 треста «Липецкстрой», признан банкротом.



В ноябре 2020 года в рамках дела о банкротстве застройщика в арбитражный суд обратился Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства с заявлением о намерении приобрести право аренды на землю под долгострой и всю сопутствующую документацию.



- В судебном заседании 1 июня 2021 года арбитражный суд Липецкой области вынес определение об удовлетворении данного заявления и обязании публично-правовой компании «Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства» производить выплату возмещения гражданам - участникам строительства, включенным в реестр требований участников строительства, в том числе, участникам долевого строительства, включенным в реестр требований участников строительства на жилые помещения, машино-места, строительство которых осуществлялось без разрешения на строительство, - сообщает пресс-служба липецкого арбитража. - Дело в том, что 120 участникам долевого строительства застройщик продал квартиры на трех самовольно возведенных этажах и в двух блок-секциях, на которые не было получено разрешение. Фонд же планировал выплатить компенсацию только 175 гражданам, купившим квартиры и парковочные места в секциях дома, на которые было получено разрешение на строительство. Поэтому, не согласившись с определением арбитражного суда, Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства подал апелляционную жалобу.



Фонд обжаловал определение суда именно в части выплаты возмещения всем участникам долевого строительства, независимо от того, в каких секциях ими были приобретены жилые помещения и машино-места. Но Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд постановил определение арбитражного суда Липецкой области оставить без изменения, жалобу без удовлетворения.



Дом на улице 50 лет НЛМК- ЖК «Наполеон» - самый известный долгострой Липецка. По отчету арбитражного управляющего, ЖК «Наполеон» готов на 28%. Строители до заморозки работ, стартовавших почти 15 лет назад, успели возвести 25 958,97 квадратных метров.



В процессе возведения дома приняли участие несколько компаний - «Граунд», «Борсалино» и «СУ-10 треста «Липецкстрой». В 2015 году против руководителей бизнес-структур были возбуждены уголовные дела по мошенничеству, превышении должностных полномочий, выразившихся в многократной перепродаже одного и того же жилого фонда. Прошлым летом в Октябрьском районном суде Липецка началось слушание по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере директора ООО «СУ-10 треста «Липецкстрой» Андрея Шевелева. По версии следствия, Андрей Шевелев вопреки имеющемуся разрешению на строительство двухподъездной высотки взял и построил третий подъезд, а также довел количество этажей до 17-ти. Одновременно по указанию директора строительной организации представители компании-застройщика в 2014-2015 годах продавали квартиры в подъезде, не предусмотренном первоначальной проектно-разрешительной документации. При этом обвиняемому было достоверно известно об отсутствии у возглавляемого им юридического лица возможности исполнения принятых обязательств. Дом не достроен, а граждане, полностью оплатившие стоимость жилья, обещанных квартир не получили. В итоге потерпевшими по данному уголовному делу проходят 59 дольщиков, которым причинен ущерб в размере 119,9 млн рублей.



Кроме того, в мае 2020 года прокурорская проверка выявила попытку мошенничества, связанную со скандальным долгостроем: злоумышленники захотели прикарманить бюджетные средства, направленные на продолжение строительства здания. Уже возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ «Покушение на мошенничество в особо крупном размере».