Общество

28 минут назад

В Липецкой области похоронят ещё одного солдата Великой Отечественной войны

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#война #память
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В Липецкой области похоронят ещё одного солдата Великой Отечественной войны

Останки вчера передали племяннице.

Накануне в Троснянском районе Орловской области похоронили останки 128 советских солдат. Как сообщает ГТРК «Орёл», речь идёт об останках погибших в первой половине лета 1943 года, найденных в ходе «Вахты памяти-2021».

Имена троих погибших солдат поисковики смогли установить, причём у одного даже нашли родственников. Теперь Николая Черных похоронят в Липецкой области — его останки переданы племяннице. Причём родственников нашли очень быстро, всего за месяц. Солдата опознали по номеру на медали «За боевые заслуги» и сохранившимся элементам медальона.

- В июле 1943 года под Тросной шли ожесточённые сражения, - отмечает ГТРК «Орёл». - Северный фас Курской дуги - передний рубеж обороны. 5 июля захватчики нанесли удар в сторону Курска - на север. Оборону держали бойцы 280-й дивизии, 132-й и части 211-й дивизии.
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#война #память
1

Комментарии (1)

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СССР

21 минуту назад
Вот за это спасибо, дай вам Бог здоровья.!!!
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