Общество
28 минут назад
В Липецкой области похоронят ещё одного солдата Великой Отечественной войны
Останки вчера передали племяннице.
Накануне в Троснянском районе Орловской области похоронили останки 128 советских солдат. Как сообщает ГТРК «Орёл», речь идёт об останках погибших в первой половине лета 1943 года, найденных в ходе «Вахты памяти-2021».
Имена троих погибших солдат поисковики смогли установить, причём у одного даже нашли родственников. Теперь Николая Черных похоронят в Липецкой области — его останки переданы племяннице. Причём родственников нашли очень быстро, всего за месяц. Солдата опознали по номеру на медали «За боевые заслуги» и сохранившимся элементам медальона.
- В июле 1943 года под Тросной шли ожесточённые сражения, - отмечает ГТРК «Орёл». - Северный фас Курской дуги - передний рубеж обороны. 5 июля захватчики нанесли удар в сторону Курска - на север. Оборону держали бойцы 280-й дивизии, 132-й и части 211-й дивизии.
Имена троих погибших солдат поисковики смогли установить, причём у одного даже нашли родственников. Теперь Николая Черных похоронят в Липецкой области — его останки переданы племяннице. Причём родственников нашли очень быстро, всего за месяц. Солдата опознали по номеру на медали «За боевые заслуги» и сохранившимся элементам медальона.
- В июле 1943 года под Тросной шли ожесточённые сражения, - отмечает ГТРК «Орёл». - Северный фас Курской дуги - передний рубеж обороны. 5 июля захватчики нанесли удар в сторону Курска - на север. Оборону держали бойцы 280-й дивизии, 132-й и части 211-й дивизии.
СССР