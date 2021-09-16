Михаил Тарасенко встретился с медицинскими работниками Липецкой области

Депутат Госдумы обсудил с участниками внеочередной конференции Липецкой областной организации профсоюза здравоохранения ход вакцинации и изменения в системе оплаты труда медработников.

В Липецке прошла внеочередная конференция региональной организации профсоюза здравоохранения. Главной темой стало избрание новых руководящих органов - председателя и заместителя председателя организации. Делегаты конференции продлили полномочия действующего председателя облкома профсоюза работников здравоохранения Натальи Зубовой. Заместителем председателя избрана Ольга Сокова.



Депутат Государственной Думы РФ Михаил Тарасенко рассказал медработникам о своем отношении к вакцинации от коронавирусной инфекции. Он отметил, что вакцинация работников здравоохранения – это в том числе ответственность перед пациентами.



Наиболее острой для большинства присутствующих стала тема реформирования системы оплаты труда медицинских работников. Ранее Президент Владимир Путин анонсировал новую модель, которая предполагает введение единых для всех регионов окладов, а также более прозрачную схему начисления стимулирующих выплат и надбавок. Такой эксперимент уже запущен в некоторых регионах России.



«Реформа системы оплаты труда работников бюджетной сферы, в частности, врачей и учителей, назрела давно, - подчеркнул Михаил Тарасенко. – Ключевая задача — закрепить как можно более высокую гарантированную, окладную составляющую зарплат бюджетников. Кроме того, в перспективе зарплаты начнут рассчитывать по единым требованиям, благодаря чему они не будут так разительно отличаться от региона к региону. Сегодня цифры по средним зарплатам медсестер и врачей выше, чем в большинстве других социальных сфер. При этом понятно, что за этими показателями стоят «пандемийные» федеральные и региональные доплаты. Важно, чтобы финансирование системы здравоохранения увеличивалось опережающими возможные угрозы темпами. Это позволит в том числе решить проблему дефицита кадров в медучреждениях. Именно этот вопрос необходимо решать на федеральном уровне».



