Происшествия

49 минут назад

Виновнику взрыва на «Либойле» грозит три года заключения

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#взрыв #Либойл
Виновнику взрыва на «Либойле» грозит три года заключения

Прокуратура утвердила обвинительное заключение и направила дело в суд.

Прокурор Липецкого района утвердил обвинительное заключение по уголовному делу, возбужденному СУ СК России по Липецкой области по факту взрыва в цехе экстракции ООО «Либойл», расположенного в селе Сенцово.

- В ходе расследования установили, что в 09:40 28 декабря 2020 года часов в цехе экстракции производились ремонтные работы с нарушением требований промышленной безопасности, что повлекло взрыв и воспламенение помещения, - сообщает пресс-служба прокуратуры Липецкой области. - В результате двум работникам предприятия были причинены телесные повреждения в виде ожогов 60% тела, причинившие тяжкий вред здоровью. Кроме того, предприятию причинен крупный материальный ущерб в 145,3 млн рублей.

Начальнику цеха предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 217 УК РФ «Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека либо крупного ущерба». Он уже признал свою вину. Прокурор направил уголовное дело в суд для рассмотрения по существу. Санкция статьи предусматривает наказание вплоть до 3 лет лишения свободы.

Напомним, ранее пострадавшие при взрыве в цехе рассказали GOROD48 свою позицию о произошедшем и о последующих событиях.
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#взрыв #Либойл

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