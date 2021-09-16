Происшествия
49 минут назад
Виновнику взрыва на «Либойле» грозит три года заключения
Прокуратура утвердила обвинительное заключение и направила дело в суд.
Прокурор Липецкого района утвердил обвинительное заключение по уголовному делу, возбужденному СУ СК России по Липецкой области по факту взрыва в цехе экстракции ООО «Либойл», расположенного в селе Сенцово.
- В ходе расследования установили, что в 09:40 28 декабря 2020 года часов в цехе экстракции производились ремонтные работы с нарушением требований промышленной безопасности, что повлекло взрыв и воспламенение помещения, - сообщает пресс-служба прокуратуры Липецкой области. - В результате двум работникам предприятия были причинены телесные повреждения в виде ожогов 60% тела, причинившие тяжкий вред здоровью. Кроме того, предприятию причинен крупный материальный ущерб в 145,3 млн рублей.
Начальнику цеха предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 217 УК РФ «Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека либо крупного ущерба». Он уже признал свою вину. Прокурор направил уголовное дело в суд для рассмотрения по существу. Санкция статьи предусматривает наказание вплоть до 3 лет лишения свободы.
Напомним, ранее пострадавшие при взрыве в цехе рассказали GOROD48 свою позицию о произошедшем и о последующих событиях.
- В ходе расследования установили, что в 09:40 28 декабря 2020 года часов в цехе экстракции производились ремонтные работы с нарушением требований промышленной безопасности, что повлекло взрыв и воспламенение помещения, - сообщает пресс-служба прокуратуры Липецкой области. - В результате двум работникам предприятия были причинены телесные повреждения в виде ожогов 60% тела, причинившие тяжкий вред здоровью. Кроме того, предприятию причинен крупный материальный ущерб в 145,3 млн рублей.
Начальнику цеха предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 217 УК РФ «Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека либо крупного ущерба». Он уже признал свою вину. Прокурор направил уголовное дело в суд для рассмотрения по существу. Санкция статьи предусматривает наказание вплоть до 3 лет лишения свободы.
Напомним, ранее пострадавшие при взрыве в цехе рассказали GOROD48 свою позицию о произошедшем и о последующих событиях.