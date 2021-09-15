Происшествия

сегодня, 17:16

Ельчанина придавило деревом

806
#дерево #несчастный случай
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Ельчанина придавило деревом

Пострадавшему на помощь пришли спасатели

Сегодня в селе Казаки Елецкого района местный житель проводил опиловку деревьев на своем участке, и спиленный ствол рухнул прямо на мужчину.

- Неправильно спиленное дерево упало на него и придавило. В службу спасения в 12:09 часов позвонила его супруга. На место происшествия незамедлительно отправилась дежурная смена отдельного пожарно-спасательного поста № 22 села Казаки, спасатели которой оказали пострадавшему первую помощь и передали медикам скорой помощи, - сообщили в управлении государственной противопожарной спасательной службы Липецкой области

806
#дерево #несчастный случай
1

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