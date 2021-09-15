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Липецкая вечЁрка: арест отрезавшего уши, перспективы развития города и снова суд Королева
Сегодня, 15 сентября, арестовали гражданина, который отрезал уши 44-летнему липчанину, начальник управления генплана городского департамента градостроительства и архитектуры Диана Полуэктова рассказала, как будет развиваться Липецк, и адвокаты экс-сенатора Олега Королева пытались в суде реабилитировать своего подзащитного.
А в Данкове суду присяжных пришлось выслушать не менее впечатляющий триллер о ссоре двух мужчин, после которой один из них погиб с яйцами в анусе.
Начальник городского управления генплана Диана Полуэктова поделилась с GOROD48 планами по развитию Липецка. Одна закавыка, чиновники в мэрии сейчас не держатся. Время их пребывания на посту в среднем составляет около года. Диана может и не успеть реализовать задуманное. Хотя речь идет о генплане, но и его все время меняют.
А мэр Евгения Уваркина на объезде сегодня заявила, что в первую очередь будет финансировать из бюджета благоустройство тех дворов, жители которых создадут ТОС и тоже поучаствуют в решении проблемы. Где найти столько активистов и кто им будет собирать на зарплату, пока не ясно.
Каскадный фонтан на Соборной площади отремонтируют самарцы за 48 миллионов рублей. А в Ельце Дом культуры железнодорожников планируется починить за сумму в два раза меньшую.
Адвокаты экс-сенатора Олега Королева сегодня пытались оспорить сразу три решения судов о наказании своего подзащитного. Но у них ничего не получилось.