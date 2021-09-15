Липецкая вечЁрка: арест отрезавшего уши, перспективы развития города и снова суд Королева

Сегодня, 15 сентября, арестовали гражданина, который отрезал уши 44-летнему липчанину, начальник управления генплана городского департамента градостроительства и архитектуры Диана Полуэктова рассказала, как будет развиваться Липецк, и адвокаты экс-сенатора Олега Королева пытались в суде реабилитировать своего подзащитного.