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4 минуты назад

Липецкая вечЁрка: арест отрезавшего уши, перспективы развития города и снова суд Королева

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#вечЁрка
Липецкая вечЁрка: арест отрезавшего уши, перспективы развития города и снова суд Королева

Сегодня, 15 сентября, арестовали гражданина, который отрезал уши 44-летнему липчанину, начальник управления генплана городского департамента градостроительства и архитектуры Диана Полуэктова рассказала, как будет развиваться Липецк, и адвокаты экс-сенатора Олега Королева пытались в суде реабилитировать своего подзащитного.

Сегодня арестовали человека, которого подозревают в самом необычном преступлении последнего времени — он отрезал уши липчанину. Видео из суда на котором ведут 39-летнего уроженца Московской области, не имеющего постоянного места жительства, можно посмотреть здесь.

А в Данкове суду присяжных пришлось выслушать не менее впечатляющий триллер о ссоре двух мужчин, после которой один из них погиб с яйцами в анусе.

Начальник городского управления генплана Диана Полуэктова поделилась с GOROD48 планами по развитию Липецка.  Одна закавыка, чиновники в мэрии сейчас не держатся. Время их пребывания на посту в среднем  составляет около года. Диана может и не успеть реализовать задуманное. Хотя речь идет о генплане, но и его все время меняют.

А мэр Евгения Уваркина на объезде сегодня заявила, что в первую очередь будет финансировать из бюджета благоустройство тех дворов, жители которых создадут ТОС и тоже поучаствуют в решении проблемы. Где найти столько активистов и кто им будет собирать на зарплату, пока не ясно.

Каскадный фонтан на Соборной площади отремонтируют самарцы за 48 миллионов рублей. А в Ельце Дом культуры железнодорожников планируется починить за сумму в два раза меньшую.

Адвокаты экс-сенатора Олега Королева сегодня пытались оспорить сразу три решения судов о наказании своего подзащитного. Но у них ничего не получилось.
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#вечЁрка

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